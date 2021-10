Guide Xiaomi MIUI : tout ce que vous devez savoir

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Xiaomi est en passe de devenir le plus grand fournisseur de smartphones au monde. En l’absence de Huawei sur le marché, la société chinoise a déjà dépassé Apple dans certaines métriques pour devenir le deuxième OEM mondial. Cela signifie que le skin Android de Xiaomi connu sous le nom de MIUI est plus populaire que jamais.

Si vous venez de découvrir Xiaomi – ou même si vous êtes un fan de longue date – vous vous posez peut-être des questions sur son logiciel pour smartphone. Dans cet article, nous allons vous donner toutes les informations dont vous avez besoin sur MIUI !

Note de l’éditeur: Cet article est mis à jour à partir d’octobre 2021. Nous ajouterons/supprimons du contenu au fur et à mesure que Xiaomi dévoilera plus d’informations sur MIUI.

MIUI en un coup d’œil

Comme le système d’exploitation Color d’Oppo, la peau du smartphone de Xiaomi est sensiblement différente de celle d’Android d’origine. C’est beaucoup plus coloré, caricatural et ludique. Certaines personnes adorent cette version amusante du système d’exploitation principal, tandis que d’autres aspirent à la simplicité du stock.

À l’origine, Xiaomi a conçu MIUI pour imiter fortement l’apparence d’iOS d’Apple. Cela lui a valu beaucoup de détractions au début. Au fil du temps, cependant, l’entreprise a trouvé sa propre place et sa peau a un peu plus sa propre identité unique. Nous en parlons plus dans une section ultérieure de l’article.

L’un des problèmes les plus controversés liés à MIUI, cependant, est sa dépendance à l’égard des publicités. Xiaomi a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne s’agissait pas d’une entreprise de matériel informatique. Elle se considère d’abord comme une entreprise de logiciels qui fabrique accessoirement du matériel informatique. En tant que tels, ses appareils à bas prix sont fortement subventionnés par des publicités éparpillées dans MIUI.

Pourtant, ces problèmes n’ont pas empêché Xiaomi de devenir très rapidement l’une des plus grandes entreprises d’électronique de la planète. De toute évidence, MIUI est une grande partie de ce succès.

Notez que Xiaomi a de nombreuses sous-marques. En tant que tel, MIUI apparaît également sur les téléphones BlackShark, Redmi et certains téléphones Poco.

La dernière version de MIUI

Xiaomi n’est pas bien connu pour fournir des mises à jour logicielles rapides et stables à ses téléphones. Souvent, les anciens téléphones Xiaomi languissent sur des versions obsolètes d’Android/MIUI. Cependant, au cours des dernières années, l’entreprise a bien fait pour résoudre ce problème. Néanmoins, si des mises à jour logicielles rapides et fréquentes sont importantes pour vous, Xiaomi n’est peut-être pas votre marque.

La version stable la plus récente est MIUI 12 basée sur Android 11.

La dernière version de MIUI est la version 12, qui pourrait être basée sur n’importe quoi, d’Android 9 Pie à Android 11. Étant donné que votre version de MIUI couvre plusieurs versions d’Android, vous devez vérifier les deux pour savoir à quelles fonctionnalités vous aurez accès.

Notez également que le logiciel de Xiaomi diffère d’un pays à l’autre. Par exemple, MIUI est livré sans accès aux applications Google en Chine continentale, mais le fait dans d’autres parties du monde.

Nous avons des étapes sur la façon de vérifier votre version/numéro Android dans la section suivante.

Comment vérifier votre version et les mises à jour à l’aide de MIUI

Si vous ne savez pas quelle version de MIUI/Android se trouve sur votre appareil fabriqué par Xiaomi, vous pouvez facilement vérifier. Voici les étapes :

Se diriger vers Paramètres Android en trouvant le raccourci dans votre ombre de notification/Centre de contrôle (l’icône en forme d’engrenage en haut à droite). En haut de la liste, recherchez et appuyez sur le A propos du téléphone section. Dans le A propos du téléphone section, vous verrez votre Numéro de version MIUI. Un peu plus bas sur la liste, vous verrez votre Numéro de version Android.

Si vous utilisez une ancienne version de MIUI/Android, il est possible qu’une mise à jour vous attende. Vous pouvez rechercher des mises à jour logicielles en procédant comme suit :

Se diriger vers Paramètres Android en trouvant le raccourci dans votre ombre de notification/Centre de contrôle (l’icône en forme d’engrenage en haut à droite). En haut de la liste, recherchez et appuyez sur le A propos du téléphone section. Sous votre Numéro de version MIUI, il pourrait y avoir un lien qui dit Mettre à jour. S’il y est, appuyez dessus et suivez les instructions pour obtenir la dernière mise à jour. Si vous ne voyez pas de lien de mise à jour, vous êtes sur la dernière version.

Si votre logiciel est à jour mais que vous savez que vous n’avez pas la dernière version de MIUI/Android, cela signifie que votre téléphone n’a pas encore reçu la mise à jour. Il est également possible que votre téléphone soit trop ancien pour recevoir de nouvelles mises à jour.

Une brève histoire de MIUI

Croyez-le ou non, MIUI était le tout premier produit de Xiaomi. Il a lancé le skin Android avant même de lancer un smartphone.

Comme mentionné précédemment dans cet article, les premières itérations de MIUI devaient beaucoup à l’iOS d’Apple. Notamment, les premières versions du skin n’avaient pas de tiroir d’applications, tout comme iOS n’en a pas. Même aujourd’hui, de nombreux téléphones Xiaomi sont livrés sans tiroir d’applications actif, bien que vous puissiez l’activer dans les paramètres Android si vous le souhaitez.

Au fil du temps, cependant, MIUI a commencé à ressembler moins à iOS et plus à une variante d’Android qui emprunte de nombreux éléments de conception d’iOS. À chaque nouvelle itération, la société semble créer une identité plus individuelle pour son skin Android, ce qui contribue à sa popularité et à son adoption.

À quoi ressemble MIUI

Voici une galerie de captures d’écran qui devraient vous donner une idée de ce à quoi s’attendre de MIUI.

Les meilleures caractéristiques uniques de MIUI

Chaque skin Android est unique. Il y a certaines choses que vous pouvez faire avec Pixel UI que vous ne pouvez pas faire avec Oxygen OS et vice versa. Dans cet esprit, voici quelques fonctionnalités qui apparaissent dans MIUI que vous ne pouvez parfois pas trouver ailleurs.

Centre de contrôle

Normalement, lorsque vous faites glisser votre écran d’accueil vers le bas, vous voyez la nuance de notification Android typique. Sur les téléphones Xiaomi, cependant, vous pouvez choisir de voir le centre de contrôle à la place. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une copie flagrante du Control Center que vous trouvez dans iOS. Il ressemble au centre de contrôle iOS et a la même fonction, qui est un accès facile aux commandes qui vous intéressent le plus. Cela inclut la désactivation du Wi-Fi et du Bluetooth, l’allumage de la lampe de poche, la modification de la luminosité de l’écran, etc.

Mi partager

Bien que le nom suggère qu’il s’agit d’une exclusivité Xiaomi, ce n’est en fait pas le cas. Mi Share fonctionne avec d’autres téléphones de la famille BBK Electronics, notamment Vivo, Oppo et Realme (bien que ces marques l’appellent toutes par un nom différent). Tout ce que vous faites est de trouver une image, une vidéo ou un document que vous souhaitez partager, appuyez sur Mi Share, puis connectez-vous avec un téléphone à proximité. En quelques secondes, ce que vous partagez apparaît sur les autres appareils. Bien sûr, Nearby Share natif d’Android fait la même chose, mais Mi Share est un peu plus simple et plus rapide pour les téléphones qu’il prend en charge.

Mode de mise au point

Cette fonctionnalité est très similaire au mode Zen, que vous trouverez sur les téléphones OnePlus. Vous définissez une période de temps pendant laquelle vous souhaitez vous concentrer sur quelque chose, que ce soit le travail, l’école ou même la famille. Une fois que vous démarrez le mode Focus, cela rend votre téléphone inutilisable pendant cette période de temps définie. Mis à part l’appareil photo et le numéroteur, vous êtes essentiellement verrouillé hors de votre téléphone. Même un redémarrage ne l’arrêtera pas. Si vous êtes le genre de personne qui se laisse facilement distraire, cela pourrait être un outil très utile.

Ultra économiseur de batterie

Si vous utilisez beaucoup votre téléphone (et nous savons que vous le faites), vous avez probablement des problèmes pour garder la batterie pleine. Avec le mode Ultra Battery Saver, vous pouvez pousser votre batterie à la limite et éventuellement ajouter des heures d’utilisation. Le mode économise la batterie en limitant la plupart des fonctionnalités de l’application et en se concentrant uniquement sur l’essentiel : appels, SMS, etc. Il active également le mode sombre et désactive plusieurs autres fonctionnalités. Il n’est peut-être pas utile de l’avoir allumé tout le temps, mais c’est un bon outil à avoir si vous remarquez que vous êtes bas et que vous ne serez pas près d’un point de vente de si tôt.

Autres informations susceptibles de vous intéresser

C’est tout ce que vous devez savoir sur MIUI de Xiaomi ! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que Xiaomi changera le skin Android.