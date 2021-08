Guides, astuces et astuces de Ghost Of Tsushima Iki Island (sans spoiler)

L’extension Iki Island de Ghost of Tsushima est enfin arrivée, offrant aux joueurs nouveaux et anciens une toute nouvelle région à explorer, remplie d’activités et d’objets de collection à compléter. De nombreuses activités et objets de collection du jeu de base reviennent sur l’île d’Iki, comme Hot Springs et Bamboo Strikes, mais il y a aussi pas mal de nouvelles choses à faire. Pour vous aider à naviguer dans tout ce que l’extension Iki Island de Ghost of Tsushima vous propose, nous avons compilé tous nos guides ci-dessous pour votre référence.

Pour en savoir plus sur l’extension Iki Island de Ghost of Tsushima, assurez-vous de lire notre critique complète. Sinon, vous pouvez consulter nos guides pour le jeu de base pour encore plus d’aide.

Comment accéder à l’extension de l’île Iki

Comme la plupart des contenus post-lancement, l’extension Iki Island de Ghost of Tsushima vous oblige à effectuer quelques étapes essentielles avant de pouvoir y accéder. Nous avons décrit les étapes exactes dans notre guide traitant du sujet.

Guide de localisation de la grève de bambou

L’extension Iki Island est un peu plus difficile que le jeu de base. Nous vous recommandons fortement de rechercher les frappes de bambou pour augmenter la résolution de Jin au combat si vous voulez survivre. Le petit plus que vous obtiendrez de ces nouveaux modèles contribuera à faire toute la différence à long terme.

Guide de localisation des sources chaudes

L’ajout de quelques nouvelles sources chaudes a également été probablement mis en place pour vous aider à faire face à l’augmentation de la difficulté. Assurez-vous de vous rendre à ces sources chaudes sur l’île d’Iki pour augmenter la santé maximale de Jin.

Guide de localisation du haïku

Cela aide toujours à se détendre un peu après une rencontre tendue sur le terrain. Écrire un haïku est un bon moyen de le faire, et l’extension Iki Island en ajoute environ trois nouveaux que vous pouvez faire, qui vous rapportent tous de nouveaux bandeaux à porter. Voici notre guide détaillant l’emplacement de chaque spot de Haiku.

Guide de localisation du sanctuaire shintoïste

Un sanctuaire shinto solitaire se dresse à la périphérie de l’île d’Iki, détenant à nouveau un charme puissant qui peut vous aider à plus d’un titre. Voici notre guide détaillant comment trouver le sanctuaire Nakajima de l’île d’Iki.

Guide de localisation du défi de tir à l’arc

Sur l’île d’Iki, vous pouvez participer à des défis de tir à l’arc, qui testeront votre capacité à utiliser un arc. Ces défis sont dispersés dans toute l’île d’Iki et valent la peine d’être complétés pour le charme que vous obtenez, ce qui augmente la fenêtre de concentration de Jin. Dans notre guide, nous détaillons où ils se trouvent tous et donnons un aperçu de la façon d’en déverrouiller un qui n’est pas aussi évident que vous le pensez.

Guide de localisation du sanctuaire des cerfs

L’une des activités les plus agréables que vous aurez à faire dans l’extension de l’île Iki de Ghost of Tsushima est de créer des sanctuaires d’animaux pour une partie de la faune locale, ce qui à son tour aide Jin à se remémorer les souvenirs de sa mère. L’une des populations animales que vous aiderez est le cerf de l’île ! Voici un guide détaillant où trouver tous les sanctuaires de cerfs.

Guide de localisation du sanctuaire des singes

En plus des cerfs, vous aiderez également les singes de l’île d’Iki. Malheureusement, beaucoup d’entre eux ont été pris en otage par les Mongols, c’est donc à vous de les libérer. Voici un guide détaillant où vous pouvez trouver tous les sanctuaires de singes sur l’île d’Iki.

Guide d’emplacement de la mémoire

Tout en aidant la population animale aide Jin à se remémorer sa mère, il y a une autre activité sur l’île d’Iki qui est entièrement centrée sur sa relation avec son père. Ces lieux dispersés à travers l’île représentent des souvenirs clés que Jin a partagés avec son père pendant leur séjour là-bas, vous donnant un meilleur aperçu de son passé tragique. Pour vous aider à tous les trouver, nous avons décrit leurs emplacements dans notre guide des souvenirs.

Guide de localisation du sanctuaire du vent

La plupart des activités de l’île d’Iki sont relativement simples à réaliser, mais les sanctuaires du vent sont totalement différents. Ces zones spéciales sur l’île d’Iki vous présentent des indices énigmatiques, vous mettant au défi de les résoudre en portant des combinaisons de tenues spéciales pour déverrouiller les ensembles d’armures secrets sur le thème de la franchise PlayStation qu’ils proposent. Nous avons détaillé comment résoudre les trois sanctuaires du vent dans nos guides ci-dessous.

Guide d’armure

En parlant d’ensembles d’armures, si vous êtes curieux de savoir comment obtenir tous les autres ensembles trouvés dans l’extension Iki Island, n’oubliez pas de consulter notre guide complet des armures. Il comprend des détails sur les ensembles que vous pouvez obtenir en complétant les contes mythiques de l’extension.

Comment débloquer le marchand de teinture cramoisie

L’extension Iki Island introduit un nouveau marchand de teintures où vous pouvez acheter des versions cramoisies de vos ensembles d’armures existants. Cependant, c’est un peu un processus pour déverrouiller le marchand, car vous ne pouvez pas simplement le trouver dans le monde. Voici notre guide détaillant toutes les étapes.

Monkey See Hidden Trophy Guide

Si vous êtes du genre à déverrouiller des trophées cachés cryptiques, sachez que l’île d’Iki de Ghost of Tsushima en a un qui vous oblige à effectuer des actions à un endroit clé que vous n’avez peut-être pas l’intuition de faire lors de votre premier balayage de la zone. . Le trophée s’appelle Monkey See, et il est assez impliqué. Voici notre guide détaillant comment débloquer ce trophée caché.

Comment trouver tous les œufs de Pâques

Si la photo de l’œuf de Pâques infâme ci-dessus a attiré votre attention, alors vous serez heureux de savoir que l’extension Iki Island a une tonne d’autres œufs de Pâques à trouver. Voici notre guide détaillant où ils se trouvent tous.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.