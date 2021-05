Guild Esports ouvre la “ Guild Academy ” et promet de développer les stars de l’e-sport de demain

L’organisation d’esports basée au Royaume-Uni, connue sous le nom de Guild Esports, a créé une académie multi-jeux destinée à développer la prochaine star.

Soutenu par la superstar internationale du football David Beckham, Guild a fait des progrès significatifs sur la scène de l’esport avec des listes talentueuses dans de nombreux titres différents. Maintenant, la marque européenne montante ouvre un programme pour développer un public plus jeune en superstars de l’esport.

Offres de l’Académie de guilde

Nous avons lancé aujourd’hui notre système Academy révolutionnaire 👀 Coaching de classe mondiale ✅

Tournois gratuits ✅

Chemin vers le pro ✅

Fortnite et Rocket League (plus bientôt) ✅

Centre des parents ✅

30 premiers jours gratuits ✅ Vous vous inscrivez? 🤔 👉 https://t.co/kP8ilMBGLt pic.twitter.com/gtIMEk0MZq – GUILD (@guildesports) 17 mai 2021

La Guild Academy cherche à fournir aux jeunes concurrents potentiels de l’e-sport tous les outils et la formation dont ils auront besoin pour réussir et se développer sur la scène du jeu compétitif. Guild Esports espère aider les enfants de 11 ans et plus à se développer en tant que joueur et personne, quel que soit le résultat.

Aujourd’hui, un communiqué de presse détaillant le programme a révélé des plans tournant autour de Fortnite Battle Royale, Valorant, Rocket League et FIFA 21. Le programme commence avec Fortnite et Rocket League, les autres suivront au cours des six prochains mois. Ceux qui s’inscrivent auront accès à un coaching, à des commentaires détaillés et même à des tournois où les joueurs pourront tester leurs capacités.

En plus des avantages ci-dessus, les participants inscrits à l’académie bénéficieront d’un soutien individuel, d’invitations à des camps d’entraînement en personne et d’occasions de participer à des compétitions en réseau local alors que Guild «utilise ses dépisteurs de talents internes pour recruter la prochaine génération de joueurs. . »

Soutien aux parents dans le cadre du programme

Alors que les participants à l’académie s’efforcent d’améliorer leur gameplay et leurs compétences pratiques, les parents peuvent accéder à une pléthore de ressources. Guild a construit le «Centre des parents», où les tuteurs peuvent en apprendre davantage sur les carrières dans l’esport. De plus, l’organisation garantit un environnement sûr et convivial pour tous ceux qui s’inscrivent.

Le président exécutif de Guild Esports – Charleston Curtis – a commenté le lancement de l’académie et la mission de l’organisation.

«Au cours de la dernière année, les gens nous ont récompensés pour avoir constitué certaines des équipes les plus talentueuses de l’esport. La Guild Academy représente notre vision du futur. L’académie contiendra la plate-forme de formation la plus complète dans le domaine de l’esport, avec un soutien personnalisé et des programmes de formation sur mesure fournis pour développer les stars de l’esport de demain. Notre culture de l’excellence sera ancrée dans tous les aspects de l’académie et notre priorité est d’encourager les joueurs en herbe à se développer dans tous les domaines de leur vie. Nous sommes ravis de lancer et d’aider à faire avancer l’industrie. »

Combien coûte l’inscription à la Guild Academy?

Les parties intéressées peuvent s’inscrire pour un essai gratuit de 30 jours sur le site officiel de la Guilde. Une fois cette période terminée, la Guild Academy coûte 4,99 £ par mois.

Avec les meilleurs joueurs de Fortnite comme TaySon, Hen et JannisZ sous la bannière de la guilde, l’organisation a beaucoup de légitimité pour soutenir sa nouvelle académie. Il sera intéressant de voir quelles étoiles montantes émergeront du programme.

Image vedette: Esports de guilde