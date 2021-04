Guild fait prévaloir sa condition locale et bat La Equidad

23/04/2021 à 03:48 CEST

. / Porto Alegre

le Guilde Le Brésil a fait ses débuts ce jeudi à la Copa Sudamericana avec un 2-1 victoire à propos du colombien Équité, lors d’un match pour la première journée du groupe H.Les buts du Gremio ont été convertis à la 36e minute par l’expérimenté Diego Souza, avec une tête après avoir profité d’un centre de Ferreira, et à 76 minutes avec le défenseur Paulo Miranda, qui était entré sur le terrain de jeu juste deux minutes avant de marquer. Le devant Omar Duarte couper l’avantage pour l’équipe colombienne à une minute de la fin, avant de partir exclu. Le match entre Brésiliens et Colombiens s’est déroulé sans public au stade Arena do Gremio de Porto Alegre.

Le nouvel entraîneur de Gremio, Tiago Nunes, qui succède à Renato Gaúcho, a accompagné l’équipe depuis la tribune et a rencontré plus tôt, dans l’après-midi, le stratège par intérim Thiago Gomes, qui doit continuer dans le “Tricolor”. L’équipe «assurance» de la capitale colombienne a ressenti l’absence dès 23 minutes du créateur Staline Motta, qui a dû être remplacé pour cause de blessure.

En seconde période, l’équipe visiteuse, dirigée par Alexis García, avait plus d’importance et cherchait toujours une égalité avec des jeux mettant principalement en vedette Diego Herazo, leur principale référence dans l’attaque. Arbitre paraguayen Éber Aquino expulsé le défenseur local Rodrigues à la 71e minute, pour le deuxième carton jaune après une faute sur le Colombien Wálmer Pacheco. Avec un joueur de moins et abandonnant la domination pour La Equidad, le Gremio a réagi à la 76e minute par un corner lorsque l’ailier Rafinha a relancé un centre que Diego Souza a dirigé et le tir a été laissé à Paulo Miranda pour le sceller 2-0.

La remise est intervenue à la 89e minute, lorsque Duarte, avec seulement quelques minutes sur le terrain, a dribblé sur Rafinha et laissé le gardien Brenno sans aucune chance, mais trois minutes plus tard, l’attaquant colombien a été expulsé pour une faute perfide sur l’ancien Bayern Munich. côté.

L’autre match du groupe a été joué au même moment à Caracas par le Vénézuélien Aragua, qui a perdu 0-1 face à l’Argentin Lanús. Le jour suivant, le 29 avril, La Equidad accueillera Aragua à Bogotá et le Gremio visitera Lanús.