Guillermo Arriaga : « Quand j’ai été récompensé à Cannes, quelqu’un a crié mon nom depuis la galerie : c’était Maradona !

28/11/2021 à 10:02 CET

C’est avant tout un créateur d’histoires. Il l’a prouvé avec les scénarios de ‘Amores perros’, ’21 grammes’ et ‘Babel’, les films réalisés par Alejandro González Iñárritu.

Egalement en tant que romancier : après ‘El Savage’, Guillermo Arriaga publie ‘Salvar el fuego’, l’œuvre lauréate du Prix Alfaguara 2020 dans laquelle il déploie une nouvelle fois toute sa force narrative : lutte des classes, violence, passion et trafic de drogue dans un tel cadre Séduisant comme envoûtant, son Mexique natal.

Dans son roman, qui se déroule au Mexique, la violence abonde. Les nouvelles qui arrivent généralement en Espagne depuis le Mexique contiennent aussi souvent des histoires violentes. Est-ce tellement?

Le Mexique est un pays très complexe, très vaste. Vu d’Espagne, cela peut sembler un pays en feu, mais en tout cas cela se produit dans certaines régions du pays, pas dans tout le pays. Nous ne vivons pas entre les balles. Dans la plupart des quartiers de Mexico, vous vivez avec un certain calme.

Tant dans ses scénarios que dans ses romans, le rythme est effréné. Le lecteur ou le spectateur vit une expérience très intense.

Quand j’essaie de raconter une histoire, j’essaie de faire de mon mieux et avec mon propre pouls. Quand je commence à écrire, je n’ai aucune idée d’où va le roman. J’ai une idée très vague, mais je découvre l’histoire petit à petit. Un avantage que j’ai, c’est que je l’écris en tant que lecteur, comme si ce n’était pas moi qui l’écrivais, mais quelqu’un d’autre et c’est moi qui écrivais sous la dictée. Je pense que pour un écrivain il est important de prendre en compte ce point de vue et de savoir se mettre à la place du lecteur.

Autrement dit, dans son cas, les fondements de l’histoire, l’architecture du roman et les préparatifs sont de peu d’utilité.

Je souffre d’un déficit d’attention, donc planifier quelque chose me semble toujours compliqué. Un voyage par exemple. Alors imaginez ; planifier un roman prendrait toute une vie. Je n’ai pas le sens de la logistique. J’écris au bateau bientôt.

Dans ‘Salvar el fuego’, les mexicismes abondent. Dans certains passages il est même conseillé d’avoir un dictionnaire à portée de main, ne craignez-vous pas que cela puisse faire reculer certains lecteurs en Espagne ?

Le ‘retour’ que je reçois en Espagne, avec les conférences, les présentations et les clubs de lecture, est très positif. Le roman marche très bien. Ces jeux de langage ne doivent pas être un obstacle, mais bien au contraire. Cela se passe aussi au Mexique : à l’intérieur même du pays, parfois les locuteurs de Mexico ne comprennent pas les expressions ou les mots d’une autre partie du pays, mais quand j’écris j’essaie de donner à ces mots le contexte nécessaire pour que tout soit compris sans trop beaucoup de problèmes. , d’où que vous veniez.

« Si le feu brûlait ma maison, qu’est-ce que cela sauverait ? Cela sauverait le feu. » Une phrase puissante, du français Jean Cocteau, pour ouvrir la bouche.

En fait, le roman avait un autre titre, ‘Le lion derrière la vitre’, parce que les lions sont beaux quand on les voit derrière la vitre. Si vous les trouvez très proches, elles cesseront probablement d’être belles & mldr; Mais une fois le prix Alfaguara confirmé, mon éditrice, Pilar Reyes, m’a suggéré de changer le titre et j’ai accepté avec plaisir. Je pense que ce titre reflète mieux ce qu’est le roman.

Comme Miguel Delibes, vous êtes aussi un bon chasseur.

Plus qu’un passe-temps, c’est une passion; un rite qui vous met en contact avec des vérités sur vous-même et la nature. Je chasse avec un arc et des flèches, je n’utilise pas d’armes à feu, ce que je recommande certainement aux chasseurs. Quand j’ai un barrage en vue, je commence à penser à la façon dont le vent souffle, au bruit autour, comment vais-je me déplacer & mldr; et dans 99% des cas, la proie s’échappe. Mais c’est une façon de revenir à l’essence de soi. Plus je chasse, moins je veux avoir d’avantage sur l’animal. Il vous aide à prendre conscience de votre position dans la nature et dans la chaîne alimentaire. Tout ce que je chasse, je le mange.

Je comprends qu’il a aussi beaucoup joué au football.

Oui, j’ai essayé de devenir footballeur professionnel. J’ai joué dans l’équipe spéciale réserve, une sorte de filiale, de Pumas, l’équipe de l’Université de Mexico. J’étais un gars grand et costaud, 1,88 mètre (même si je suis tombé trois centimètres plus tard à cause d’un accident), et ma taille a beaucoup attiré l’attention des entraîneurs, je pense que c’est pourquoi j’étais dans l’équipe. Ce n’était pas vraiment un joueur très technique. C’était un Sergio Ramos, mais sans talent. Ensuite, j’ai aussi joué au basket, j’ai passé cinq ans et je n’ai jamais été expulsé pour avoir commis cinq fautes. J’ai l’impression qu’il était un joueur trop propre !

Il a joué pour les Pumas, mais est devenu un supporter d’Atlante.

Oui, car l’Atlante n’avait pas d’équipe réserve spéciale. Mais c’est l’équipe de la ville, fondée par des maçons comme à Pachuca par des mineurs, et bien sûr, comment ne pas devenir adepte de l’équipe de la ville.

L’Atlante a été une équipe nomade : ils l’ont transférée de Mexico à Cancun, puis de retour dans la capitale. Quelque chose comme ça est impensable en Espagne.

Bien sûr, vous n’allez pas changer de ville pour une équipe comme Madrid ou Barcelone. Mais qui sait, avec des équipes plus petites, cela peut arriver. Dans le cas d’Atlante, il est maintenant rentré chez lui, nous l’avons de retour à Mexico et j’espère qu’il ne bougera pas de là.

Êtes-vous toujours un fan de football?

J’ai toujours aimé jouer au football plus que regarder le football. Mais évidemment je vois les grands matchs : les finales du tournoi mexicain, la Ligue des champions et bien sûr, la Coupe du monde. Au Mexique, le football est de loin le sport le plus populaire, cela ne fait aucun doute. Mais j’aime aussi beaucoup le football, peut-être même plus que le football, le basket ou le tennis. A Barcelone, il y avait une équipe, non ?

Oui, les Dragons de Barcelone.

Je vous recommande de regarder un match. Vous ne pouvez pas comprendre comment ces énormes gars ne s’entretuent pas à chaque fois qu’ils entrent en collision ! Au Mexique, les matchs de football américain sont diffusés aux États-Unis. On estime à 33 millions le nombre de fans de football américain au Mexique, soit 20 % de la population.

Avez-vous du temps pour d’autres sports?

J’aime le tennis. Regarder Rafa Nadal jouer, par exemple, me semble un privilège. Je suis un grand fan de lui : malgré quelques limitations techniques, il sort les jeux grâce à une force mentale impressionnante. Et le basket-ball : j’ai récemment eu des billets pour un match de Ricky Rubio en NBA et le match a été annulé. Je voulais mourir !

Vous aviez 28 ans et vous avez vécu au Mexique lors de la Coupe du monde 1986, le sommet de Maradona.

J’étais en finale de cette Coupe du monde. Quelque temps plus tard j’étais avec Maradona et je lui ai dit que pendant ce match, je me suis levé plusieurs fois de mon siège pour crier Maradonaaa, Maradonaaa ! Et il s’avère que quelques années plus tard, lorsqu’ils m’ont remis un prix au festival de Cannes, quelqu’un est monté sur l’estrade et s’est mis à crier, Arriagaaa, Arriagaa ! C’était Maradona ! Le même jour, il m’a offert une chemise pour mon fils Santiago. C’était la dernière fois que je l’ai vu. J’ai d’excellents souvenirs de lui.