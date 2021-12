Guillermo Del Toro a révélé sa vision originale d’une suite de Pacific Rim

Lors de la promotion de son nouveau film Nightmare Alley, le réalisateur Guillermo Del Toro a pris un moment pour revenir sur l’un de ses précédents projets, Pacific Rim. Bien que le réalisateur ait eu la vision d’une suite au succès culte et travaillait à un moment donné sur un scénario, il a finalement dû se retirer du projet en raison de changements au sein de la société de production. Maintenant, il a révélé à quoi aurait pu ressembler une suite de Pacific Rim dirigée par GDT.

« Le méchant était ce technicien qui avait inventé une sorte d’Internet 2.0″, a expliqué Del Toro dans une interview avec The Wrap. « Et puis ils ont réalisé que tous ses brevets lui étaient parvenus un matin. Et donc petit à petit, ils ont commencé à rassembler ça et ils ont dit : « Oh, il les a obtenus des Précurseurs ». Les gars qui contrôlent le kaiju. »

Lecture en cours : Pacific Rim : Uprising – Bande-annonce

Pour ceux qui ne se souviennent pas très bien des événements du film original, les Précurseurs sont une race extraterrestre qui se révèle contrôler le kaiju envahisseur de la Terre depuis une autre dimension. Cependant, la suite de Del Toro a peut-être rendu la race extraterrestre effrayante encore plus étrange.

« Et puis nous avons découvert que les Précurseurs étaient nous dans des milliers d’années dans le futur », a-t-il poursuivi. « Ils essaient de terraformer, d’essayer de re-récolter la terre pour survivre. Wow. Et que nous étions dans des combinaisons exo-bio qui semblaient extraterrestres, mais elles ne l’étaient pas. Nous étions à l’intérieur. Et c’était un paradoxe vraiment intéressant. C’était vraiment fou. Et certains éléments de cela, ils ont pris et ils ont re-jigged. »

Pour ceux qui ont vu la suite que nous avons eue à la place, Pacific Rim: Uprising, certains éléments peuvent sembler familiers. La suite s’est concentrée sur la technologie développée par une société de technologie quelque peu suspecte, tandis que l’un des principaux points de l’intrigue du film implique que le scientifique Newt Geiszler soit contrôlé par les précurseurs. Cependant, la révélation que les précurseurs étaient en fait de futurs humains n’a pas été intégrée au film final.

L’un des plus grands changements dans la vision de GDT, cependant, aurait été le rôle joué par Mako Mori dans le film. De nombreux fans n’étaient pas satisfaits de l’arc de l’histoire que Mori a été donnée dans Uprising, où elle a été tuée sans cérémonie assez tôt dans le film.

« Pour moi, le héros était Mako Mori », a déclaré Del Toro à propos de sa vision de la suite. « Je voulais qu’elle ne vive pas seulement, je voulais qu’elle soit l’un des personnages principaux du deuxième film. »