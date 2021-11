Guillermo del Toro confirme avoir épousé la scénariste Kim Morgan

Le couple est en couple depuis 2018. L’une des premières fois où ils ont été vus en couple, c’était aux Oscars cette année-là, lorsque Guillermo del Toro a été nominé pour La Forma del Agua dans diverses catégories telles que Meilleur film et Meilleure réalisation. . En fait le couple rencontré lorsque del Toro a lancé le projet Nightmare AlleyEh bien, Kim est historienne du cinéma.

Guillermo del Toro et Kim Morgan à la Mostra de Venise 2018 (Andreas Rentz / .)

Nightmare Alley représente les débuts de Kim en tant que scénariste. Lors du gala du LACMA, le réalisateur mexicain a présenté Morgan à un groupe d’amis et c’est là qu’il est devenu public. qui s’est marié cette année. Guillermo était présent à l’événement pour présenter le lauréat Steven Spielberg, mais est parti rapidement, en commentant que met la touche finale au film pour ses premières ce 1er décembre à New York et Los Angeles.