Guillermo del Toro dévoile la première bande-annonce de ‘Nightmare Alley’, son nouveau film

La première vidéo, d’une minute et demie, montre aux protagonistes du thriller psychologique une scène de cirque teintée de noirceur.

Del Toro a écrit le scénario de ce nouveau film avec Kim Morgan, dont il sera également producteur, et qui sera le premier travail du cinéaste mexicain après La Forme de l’eau (2017), qui a remporté quatre Oscars : meilleur film, meilleur réalisateur. , une meilleure conception de la production et une meilleure bande-son.

Allée de cauchemar C’est le titre d’un roman de William Lindsay Gresham qui a été adapté au cinéma en 1947 avec un film du même nom mettant en vedette Tyrone Power sous la direction d’Edmund Goulding.

Le livre racontait l’ascension et la chute, entre complots romantiques et trahisons en tout genre, d’un puissant mentaliste qui travaillait dans un cirque.

Del Toro a exploré le cinéma le plus spectaculaire avec Pacific Rim (2013) et Blade II (2002), et a construit une saga filmographique adorée des amateurs de bandes dessinées avec les films “Hellboy” (2004) et Hellboy II : The Golden Army (2008).