Guillermo del Toro fera une nouvelle série d’horreur anthologique sur Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le réalisateur mexicain oscarisé Guillermo del Toro s’associera à nouveau avec Netflix, mais maintenant avec une série d’anthologies d’horreur en huit épisodes intitulée Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro.

“Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro est un recueil de huit histoires qui remettent en question nos notions d’horreur.”

« Il est destiné à remettre en cause nos notions traditionnelles de terreur. De [historias] Macabre à magique, du gothique au grotesque ou au classique effrayant, les huit contes sinistres, dont deux œuvres originales de del Toro, prendront vie grâce à une équipe de scénaristes et de réalisateurs personnellement choisis par le cinéaste de La Forme de l’eau “, a déclaré le géant en streaming sur la série (via Deadline).

Chaque histoire sera basée sur des récits fantastiques et d’horreur d’auteurs tels que Michael Shea, HP Lovecraft, Henry Kuttner, l’auteure de bandes dessinées canadienne Emily Carroll; ainsi que deux histoires originales écrites par Guillermo del Toro lui-même.

« Le cabinet de curiosités de Guillermo del Toro promet une combinaison macabre de terreur qui définit le genre. Voici le casting et les créateurs choisis par le cinéaste mexicain pour donner vie à ces huit épisodes.

Liste des épisodes : talent et équipe de production

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie, on sait que le projet a déjà commencé sa phase de production à Toronto, au Canada et a la participation d’innombrables talents – devant et derrière les caméras – que le cinéaste de Guadalajara lui-même a choisi de donner vie à ces huit histoires macabres : Andrew Lincoln, Ben Barnes, le directeur de la photographie mexicain Guillermo Navarro, Catherine Hardwicke, Ana Lily Amirpour et plus encore.

Essie Davis, Andrew Lincoln et Hannah Galway jouent dans un épisode écrit et réalisé par Jennifer Kent (The Babadook; The Nightingale), basé sur une histoire originale de Guillermo del Toro.

F. Murray Abraham, Glynn Turman et Luke Roberts apparaîtront dans un épisode écrit par David S. Goyer (Dark City; The Dark Knight; Batman Begins) (basé sur une nouvelle de Michael Shea), et réalisé par David Prior (The Homme vide ; AM1200).

Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse et Sebastian Roché jouent dans un épisode écrit par Regina Corrado (Deadwood; The Strain) et Guillermo del Toro; et réalisé par Guillermo Navarro (Parrain de Harlem, Narcos).

Crispin Glover et Ben Barnes jouent dans un épisode écrit par Lee Patterson (Curve; The Colony) (basé sur une nouvelle de HP Lovecraft) et réalisé par Keith Thomas (Firestarter; The Vigil).

Peter Weller joue dans un épisode réalisé par Panos Cosmatos (Mandy), qui écrit également aux côtés d’Aaron Stewart-Ahn.

Mika Watkins (Origin ; Black Mirror ; Troy : Fall of a City) écrit un épisode (basé sur une nouvelle de HP Lovecraft) réalisé par Catherine Hardwicke (Thirteen ; Lords of Dogtown ; Twilight) ; avec un casting à annoncer.

David Hewlett joue dans un épisode écrit (basé sur une nouvelle d’Henry Kuttner) et réalisé par Vincenzo Natali (In the Tall Grass; Splice; Cube; Hannibal).

Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavour ; Hunters) est l’auteur d’un épisode (basé sur une nouvelle de l’auteur de bandes dessinées Emily Carroll) réalisé par Ana Lily Amirpour (Girl Comes Home Alone at Night ; Cannibal Loves) avec la distribution de Être confirmé.

Enfin, il faut rappeler que Guillermo del Toro a publié un livre illustré qui s’intitule également Guillermo del Toro : Cabinet de curiosités : Mes carnets, collections et autres obsessions (2013) et qui contient un regard sur son manoir Bleak House plein de statues, tableaux, mystères et objets de collection ; ainsi que des anecdotes de la production de ses films.

