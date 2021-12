Guillermo del Toro révèle les plans originaux de la suite de Pacific Rim – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Il y a huit ans, Guillermo del Toro nous a présenté Pacific Rim, un film de science-fiction qui a fait vibrer notre enfant intérieur. Avouons-le : il n’y a rien de plus agréable que d’assister à des combats spectaculaires entre des mechas volumineux et des kaiju féroces dans une ville aux néons. Et que voulait-on d’autre sinon une suite qui ait aussi la marque distinctive du cinéaste de Guadalajara. Cependant, ils ont finalement changé les plans originaux qui existaient pour un deuxième versement. Par conséquent, nous avons reçu le pas si grand Pacific Rim: Uprising en 2018.

Mais, quelle aurait été la suite que l’on pensait initialement ?

Dans une récente interview avec The Wrap, Guillermo del Toro a révélé la prémisse sur laquelle il avait l’intention de fonder une continuation de Pacific Rim. Rappelons que ce film met en scène la lutte de l’humanité contre un groupe de monstres géants venus des profondeurs de l’océan. Pour cela, il existe les jaegers, robots colossaux dont le contrôle dépend de la connexion neuronale entre deux pilotes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que les bêtes que combattent ces robots proviennent non seulement d’un portail interdimensionnel, mais aussi – comme nous le découvrirons plus tard dans le film – ces kaiju sont des armes biologiques cultivées par une race extraterrestre connue sous le nom de Précurseurs.

Selon le cinéaste mexicain, la suite originale de Pacific Rim aurait révélé la véritable identité des Précurseurs. Et le garçon est-ce une torsion énorme ! Découvrez ce que Guillermo del Toro a dit à The Wrap à propos de ses premiers plans :

Le méchant était ce type féru de technologie qui avait essentiellement inventé une sorte d’Internet 2.0. Et puis ils ont découvert que tous ses brevets lui étaient parvenus un matin. Alors, petit à petit, ils ont commencé à assembler ça et ont dit : « Oh, il les a eu des précurseurs, les gars qui contrôlent le kaiju. »

Et j’ajoute :

« Ensuite, nous avons découvert que nous étions les précurseurs des milliers d’années dans le futur. Ils essaient de terraformer, essayant de collecter la terre pour survivre. Trame. Et que [los humanos del futuro] nous étions dans des combinaisons exo-bio qui ressemblaient à des extraterrestres, mais ce n’était pas le cas. Nous étions à l’intérieur. C’était un paradoxe vraiment intéressant.

De même, del Toro a avoué que s’il avait réalisé Pacific Rim 2, le sort fatidique du pilote Mako Mori – joué par Rinko Kikuchi dans les films de 2013 et 2018 – aurait été écarté. Après tout, « pour moi, le héros était Mako Mori », comme l’a expliqué l’acteur oscarisé. « Je voulais qu’il ne vive pas seulement, je voulais qu’il soit l’un des personnages principaux du deuxième film. »

De Guillermo del Toro, la première de The Alley of Lost Souls, un thriller psychologique avec Bradley Cooper et Cate Blanchett, arrive. Il sortira dans les salles mexicaines le 27 janvier 2022.

Source : CinéPremière