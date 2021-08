Guillermo Rigondeaux – 117 ½ lbs. vs. John Riel Casimero – 118 lb

Championnat du monde WBO des poids coq – 12 rondes

Guillermo Rigondeaux – 117 ½ lbs.

John Riel Casimero – 118 lb

Arbitre : Jerry Cantu ; Juges : Tim Cheatham (Név.), Robert Hoyle (Név.), Daniel Sandoval (Californie)

Combat pour le titre intérimaire des poids coq WBA – 12 rounds

Gary Antonio Russell – 116 ¾ lb.

Emmanuel Rodriguez – 118 livres

Arbitre : Sharon Sands ; Juges : Rudy Barragan (Californie), Pat Russell (Californie), Zachary Young (Californie)

Combat de poids coq – 10 tours

Rau’shee Warren – 117 ½ lb

Damien Vazquez – 117 ¼ lbs.

Arbitre : Ray Corona ; Juges : Robert Hoyle (Nev.), Alejandro Rochin (Mexique), Daniel Sandoval (Californie)

Remarque : les meilleurs moments de la star montante super légère et artiste KO Brandun Lee seront présentés lors de la diffusion SHOWTIME. Ce vendredi, Lee Lee (22-0, 20 KOs) de La Quinta, Californie, pesait 141 ½ livres et son adversaire de San Juan, Argentine Ezequiel Fernández (28-4-1, 3 KOs) de San Juan, Argentine, pesait 138 ½ livres. Le poids contractuellement convenu pour le combat est de 142 livres.

À PROPOS DE RIGONDEAUX VS. CASIMERO

Le champion du monde cubain de deux divisions Guillermo Rigondeaux affrontera le champion du monde des poids coq John Riel Casimero pour la ceinture WBO le samedi 14 août en tête d’affiche d’un événement Premier Boxing Champions en direct sur SHOWTIME du Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

L’émission télévisée SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 22 h HE / 19 h HP et verra également le concurrent montant invaincu Antonio Russell affronter l’ancien champion du monde Emmanuel Rodriguez dans le plus grand défi de sa carrière dans la mesure où les deux s’affronteront pour lui. Titre provisoire dans le cadre de l’événement co-principal. L’ancien champion du monde Rau’shee Warren et Damien Vázquez ouvriront l’émission avec un concours de poids coq de 10 rounds