Guillermo Rigondeaux affronte le champion du monde WBO des poids coq John Riel Casimero en direct sur Showtime

CARSON, CALIFORNIE (16 juillet 2021) – Le champion du monde cubain en deux divisions Guillermo Rigondeaux rencontrera le champion du monde des poids coq John Riel Casimero pour la ceinture WBO le samedi 14 août en tête d’affiche d’un événement Premier Boxing Champions en direct sur SHOWTIME du Dignity Health Sports Park à Carson, Californie.

L’émission télévisée SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 22 h HE / 19 h HP et verra également le concurrent montant invaincu Antonio Russell affronter l’ancien champion du monde Emmanuel Rodriguez dans le plus grand défi de sa carrière dans la mesure où les deux s’affronteront pour lui. Titre provisoire dans le cadre de l’événement co-principal. L’ancien champion du monde Rau’shee Warren et Damien Vázquez ouvriront l’émission avec un concours de poids coq de 10 rounds.

Cet événement est promu par TGB Promotions. Les billets sont déjà en vente sur AXS.com.

“Guillermo Rigondeaux est l’un des combattants les plus talentueux de toute la boxe et il cherchera à continuer à s’appuyer sur son héritage alors qu’il affronte un passionnant champion des trois divisions et actuel détenteur du titre de 118 livres, John Riel Casimero”, a déclaré Tom Brown, Président de TGB Promotions. «Ce sont deux combattants qui ont beaucoup accompli dans ce sport, mais chacun d’eux peut atteindre de nouveaux sommets avec une victoire le 14 août. Dans le co-événement principal, Antonio Russell cherche à se démarquer en tant que nouveau frère Russell en route vers un titre mondial en affrontant le test le plus difficile de sa carrière contre Emmanuel Rodríguez. Soirée d’ouverture des duels de poids coq, Rau’shee Warren peut faire un pas de plus vers la reconquête de sa ceinture de poids coq lorsqu’il affronte Damien Vazquez. Chacun de ces trois combats aura un impact énorme sur l’avenir de la division des poids coq, qui offre toujours une grande action pour les fans. »

Rigondeaux (20-1, 13 KOs) est un vétéran champion de division de 122 livres qui a perdu du poids et a remporté le titre WBA des poids coq contre Liborio Solís en février 2020 sur SHOWTIME. Il a eu l’une des meilleures carrières amateurs de l’histoire et est devenu professionnel en 2009, démontrant une capacité technique magistrale qui a fait de lui un champion du monde des poids coq unifié et un boxeur de haut niveau. Rigondeaux a remporté deux médailles d’or en représentant son Cuba natal aux Jeux Olympiques et a bâti sa réputation de vainqueur en battant des rivaux tels que Nonito Donaire, Rico Ramos et Joseph Agbeko.

“C’est un gros combat pour moi et mon équipe car nous avons une chance d’obtenir le titre WBO”, a déclaré Rigondeaux. «Se battre à nouveau sur SHOWTIME sera amusant, et je suis reconnaissant pour cette opportunité. Je suis toujours en excellente forme physique même si je ne suis pas sur le ring depuis plus d’un an, et mon plan est de ruiner les rêves de Casimero. Je sais qu’il a beaucoup de pouvoir, mais il affrontera un homme avec d’excellentes capacités de boxe et un QI élevé sur le ring. Je vais le maîtriser et lui montrer ce qu’est ‘Le Chacal’. Mon entraîneur Ronnie Shields et moi avons pratiqué de nouveaux tricks, alors ne soyez pas surpris si je le mets KO.”

Casimero (30-4, 21 KOs) est originaire d’Ormoc City, Leyte, aux Philippines et a défendu son titre pour la deuxième fois le 14 août après l’avoir défendu avec succès pour la première fois en éliminant Duke Micah en septembre 2020. Casimero s’entraîne à Las Vegas et a à l’origine remporté le titre en arrêtant de manière impressionnante Zolani Tete au troisième tour de leur combat en novembre 2019. Le champion en trois divisions avait déjà remporté des ceintures de championnat aux mouches et aux poids mouches au cours d’une carrière qui remonte à 2007. Ce sera son troisième combat aux États-Unis et son deuxième au Dignity Health Sports Park.

“Je suis très heureux d’être de retour sur SHOWTIME en Californie du Sud, où de nombreux fans philippins viendront me voir combattre”, a déclaré Casimero. “J’ai hâte de défendre mon titre contre Guillermo Rigondeaux, un boxeur connu de nombreux fans philippins alors qu’il a battu mon compatriote Nonito Donaire. Je montrerai au monde de la boxe comment vous pouvez battre Rigondeaux et le retirer une fois pour toutes.”

Antonio Russell (18-0, 12 KOs) est le frère moyen du champion poids plume WBC Gary Jr. et un boxeur olympique des Jeux olympiques de 2016, Antuanne. Il a été annoncé comme l’un des prétendants aux poids coq après avoir prévalu par décision technique sur l’ancien champion du monde Juan Carlos Payano en décembre 2020 sur SHOWTIME. Le boxeur de 28 ans originaire de Capitol Heights, dans le Maryland, est professionnel depuis 2015 après avoir eu une carrière exceptionnelle en tant qu’amateur. Russell a gagné quatre fois en 2019 et a lancé son 2020 en s’imposant contre Jesús Martinez en février.

“Je suis vraiment impatient de ce combat du 14 août sur SHOWTIME”, a déclaré Russell. « J’ai fait beaucoup de travail et je suis prêt à me battre, extrêmement concentré. Rodríguez est la seule chose qui me vient à l’esprit et j’ai déjà envie de donner un spectacle ».

Rodriguez (19-2, 12 KO) a 28 ans et revient sur le ring après avoir perdu une décision partagée controversée contre Reymart Gaballo en décembre de l’année dernière sur SHOWTIME. À Manatí, à Porto Rico, Rodríguez a remporté le titre mondial IBF des poids coq de Paul Butler en 2018 et l’a défendu avec succès contre Jason Moloney, alors invaincu. Rodriguez perdrait ensuite sa ceinture face au champion invaincu Naoya Inoue en mai 2019.

“Je veux déjà revenir sur le ring pour ce combat”, a déclaré Rodriguez. « Tout le monde sait ce qui s’est passé lors de mon dernier combat contre Gaballo. Cette fois, je ne laisserai pas les choses entre les mains des juges. Je chercherai le KO et une victoire éclatante. »

Warren (18-3, 4 KOs) a rebondi après une maigre perte de points pour le titre mondial contre l’ancien champion de l’époque Nordine Oubaali en janvier 2019 en l’emportant aux points sur Gilberto Mendoza et Sharone Carter. Warren est un gaucher de Cincinnati, Ohio, qui a réussi à remporter le titre mondial des poids coq WBA après une décision majoritaire contre Juan Carlos Payano en 2016. Il a ensuite perdu le titre l’année suivante par décision partagée contre Zhanat Zhakiyanov. Le vétéran de 34 ans est devenu le premier boxeur américain à se qualifier pour trois Jeux olympiques consécutifs en 2004, 2008 et 2012.

“Vazquez n’est pas le genre de combattant capable de rivaliser avec moi”, a déclaré Warren. «Quand il m’a envoyé son nom, je n’avais besoin que de voir 10 secondes de ses combats. En fait, je veux affronter Rigondeaux, mais je m’occuperai de ça d’abord et j’attendrai ensuite de pouvoir combattre celui que je veux combattre. Plusieurs boxeurs amateurs de haut niveau m’ont permis de rester alerte en tant que partenaires d’entraînement en lançant beaucoup de coups de poing ensemble et en me gardant sur mes gardes avant le 14 août. »

Vazquez (15-2-1, 7 KOs) est un gaucher de 24 ans né à Thornton, Colorado, qui s’entraîne actuellement à Las Vegas. Il est le frère cadet de l’ancien double champion du monde Israel Vázquez et vient d’être battu par le champion des super poids coq Brandon Figueroa en septembre de l’année dernière après avoir arrêté Alejandro Moreno en février de la même année. Vázquez est un professionnel depuis 2013 et a commencé sa carrière avec 14 victoires par heure.

“C’est une grande opportunité pour moi”, a déclaré Vazquez. «Je suis un professionnel depuis l’âge de 16 ans, j’ai donc pris quelques mois de congé bien mérité après avoir combattu Brandon Figueroa. Maintenant, je suis de retour et plus prêt que jamais à montrer au monde de quoi je suis capable dans cette guerre contre un adversaire de classe mondiale comme Warren, qui pense que ce sera un combat accessible pour lui. Il a totalement tort et je le lui prouverai le 14 août ».