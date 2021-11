Guillermo Rivero : « Mon objectif est de remporter le titre d’Espagne »

Obregón-Rivero

Communiqué de presse-Javier Gamboa

Guillermo Rivero, le boxeur biscayen invaincu aspirant au championnat espagnol des super-moyens, fixe son objectif « Gagner ce combat » et ça se sent « Un privilégié » pour avoir pu répéter en demi-fond d’un combat de Kerman Lejarraga, qu’il voit « Comme une moto ».

Guillermo Rivero est né à Barakaldo il y a 35 ans, a grandi à Getxo et réside à Sopelana, où il a récemment ouvert sa propre salle de sport. Il mesure 184 centimètres, vit autour de 85 kilos et se bat dans la limite des 76,2. Quatre fois champion de Biscaye et champion d’Euskadi à trois reprises, vendredi 3 décembre prochain à l’Arena de Bilbao, le combattant biscayen tentera de profiter de l’opportunité pour laquelle il a tant travaillé : le championnat espagnol des super-moyens dont le propriétaire est le madrilène Damián Biacho.

« Quiconque connaît ce sport dira que Damien est un grand boxeur, en plus, en ce moment il est le meilleur de la division ; aussi, je sais de première main que c’est une personne formidable parce que nous sommes amis depuis de nombreuses années « , révèle Rivero.

LA PRÉPARATION POUR BIACHO

Le combattant biscayen a préparé le combat avec ce qui sera son coin : Sendoa Jurado, Diego Valtierra et Jon Quintanilla. « Cela a été deux mois de dur combat hebdomadaire avec Jhon Jader et, à l’occasion, Iker Fernández et son partenaire Osama nous ont également lancé un câble. Cela a été une préparation spéciale car nous n’avons jamais affronté personne avec la qualité de Damián « , Expliquer.

Et il ajoute qu’il n’a aucune idée « Comment sera le combat, mais je ne ressens aucune pression, c’est une opportunité avec peu à perdre et beaucoup à gagner. Il est le favori et le champion. Bien sûr, j’espère un combat digne d’un championnat dans lequel le public se retrouvera heureux et debout ».

Guillermo Rivero se considère comme « Un privilégié ». Souviens-toi que tu as eu l’honneur « Autrefois, le semi-fonds de Kerman devant 12 000 personnes ; Je n’aurais jamais pensé que cela se reproduirait, et encore moins un soir aussi gras, avec des boxeurs d’un tel niveau. C’est un honneur de partager la facture avec eux et encore plus d’être le semi-fonds. J’espère être à la hauteur de la tâche « .

Votre objectif est « Gagnez ce combat ; après je n’exclus rien, et quand je ne dis rien, ce n’est rien, tout dépend de comment ça sort et de ce que je ressens à la fin ».

Il évoque des rivaux issus de combats acharnés au cours de sa carrière invaincue en neuf matchs : Arturo Tomás, Javier Fuentes et César Núñez. « Je n’ai pas pu en choisir un pour moi, c’étaient des combats très difficiles, je prendrai les trois. »

KERMAN, COMME UNE MOTO

Il avoue qu’il n’a pas vu Flatley. « Mais j’ai entendu dire qu’il aime rester et c’est quelque chose que Kerman Lejarraga fait très bien.

Kerman est comme une moto, donc je l’ai vu et j’espère et lui souhaite de gagner et de nous donner de la joie « .

Rivero qualifie de positive la situation de la boxe au Pays basque et en Espagne. «Je pense que les gens ont déjà supprimé le préjugé selon lequel la boxe est réservée aux proxénètes et la grande majorité des gymnases sont pleins. Chez nous, il y a des filles de sept ans à des personnes de soixante-dix ans. Si cela continue, ceux qui viennent de derrière pourront vivre de la boxe sans avoir à travailler à part ».

RECONNAISSANT

Pour finir, le candidat au championnat d’Espagne des supermédias remercie ses followers « pour être là ». Le combattant biscayen affirme qu’il s’est toujours senti « Soutenu par presque tout le monde et leur dire que ce que je cherchais au départ était ce que je pense avoir déjà : le respect du monde de la boxe en général ».