Guilty Gear Strive joue bien avec juste un clavier

Permettez-moi de mettre ça de côté plus tôt. Je suis très nouveau dans les jeux de combat. Comme très, très nouveau. J’ai joué une bonne partie de Smash Ultimate, je suis même allé une fois à un tournoi local, mais je n’y ai jamais été, tu sais… dedans. J’ai le regret de vous informer à la fois, et après moi, que je suis maintenant, en fait, dedans.

Guilty Gear Strive est un jeu très facile à apprendre. Ses combos sont, en ce qui concerne les combattants d’anime, relativement simples. Ce n’est pas particulièrement strict sur les entrées, et la plupart des personnages ont un plan de jeu assez facile à comprendre. Je suis content que ce soit le premier jeu que je me suis assis pour apprendre. Cependant, ce n’est pas Strive qui m’a vraiment fait entrer, c’est la révélation que jouer au clavier est non seulement viable, mais activement bon.

Un bâton de combat normal a des commutateurs à l’intérieur, correspondant aux quatre directions dans lesquelles il peut aller : haut, bas, gauche et droite. Ils ne sont pas construits pour enregistrer des angles uniques. Il n’y a pas de différence entre un angle de 45 degrés et un angle de 60 degrés en ce qui concerne le manche. Tant que les commutateurs sont enfoncés, l’entrée est envoyée. Cela signifie que les jeux sont conçus pour lire les entrées numériques basées sur des commutateurs. Les boutons enfoncés correspondent à ce que le personnage fait à l’écran.

Jouer au clavier, ou la Hit Box plus courante, traduit simplement ces commutateurs à vos doigts au lieu de votre bras et de votre poignet. Si vous avez déjà joué à un jeu de plateforme sur PC, cela vous semblera immédiatement logique. L’annulaire va à gauche, le majeur descend, l’index va à droite. Vous utilisez votre pouce de chaque main pour sauter. Vous faites les boutons comme vous le feriez sur n’importe quel bâton de combat.

Cela ne fait pas seulement du clavier une bonne façon de jouer, cela vous donne un avantage actif sur les joueurs de bâton. La précision de saisie d’un clavier et de vos doigts est bien plus élevée. Essayez de taper en utilisant uniquement les mouvements des bras et des poignets et voyez à quelle vitesse vous pouvez aller et à quel point vous merdez. Je te promets que tu comprendras ce que je veux dire. C’est pourquoi de nombreux pros ont commencé à passer aux Hit Box, ou « boîtes à boutons » génériques. Ils ressemblent à des bâtons de combat normaux, mais le bâton a été remplacé par les quatre boutons de mouvement que j’ai mentionnés plus tôt. Tous ceux qui utilisent une Hit Box sont des lâches, incapables d’admettre qu’ils n’utilisent qu’un gros clavier à l’air fou.

Cependant, je suis un fier pervers du clavier. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas convaincus, jouer au clavier a totalement supprimé toutes les barrières à l’entrée de Guilty Gear Strive qu’apprendre à jouer avec un bâton imposerait normalement, et m’a permis, à moi, un débutant total dans les jeux de combat, de monter à l’étage 10 de Strive’s 11 -Système de classement par étage. Il s’avère que lorsque vous pouvez vous concentrer sur ce que font les mouvements au lieu de comment les faire, il devient beaucoup plus facile de s’améliorer dans les jeux de combat.

Aussi mon clavier est mignon! Vous ne pouvez pas battre ça !