Guilty Gear Strive Player est insensible au tremblement de terre de Los Angeles

Capture d’écran : le système d’arc fonctionne

Les jeux de combat sont difficiles même dans les meilleures conditions, mais qu’en est-il d’en jouer un lors d’un tremblement de terre ?

Vendredi soir, la région de Los Angeles a été frappée par une secousse qui, sans être énorme, a suffi à interrompre un match important lors d’une exposition Guilty Gear Strive entre le Japon et les États-Unis.

Reynald Tacsuan, un champion Evo ayant des racines dans la série King of Fighters, s’est retrouvé à combattre non seulement son adversaire mais aussi Mère Nature elle-même lorsque le tremblement de terre de magnitude 4,3 a secoué sa maison de Long Beach, située à quelques kilomètres de l’épicentre près de Carson, en Californie. . Et le tout a été filmé en direct (avertissement de langue).

« Oh merde, il y a un tremblement de terre ? » demande Tacsuan dans le clip ci-dessus, sa webcam tremblant visiblement. Il s’accroupit hors de vue alors que quelqu’un rit hors de l’écran, répondant finalement à sa propre question : “Oh mon Dieu, il y a un putain de tremblement de terre !”

Malgré ces distractions, Tacsuan a quand même réussi à prendre le dessus contre son adversaire japonais, son compatriote vétéran Kei « BNBBN » Komada.

« Mec, pour de vrai ? » dit Tacsuan alors que les secousses s’apaisaient. « Je viens de gagner ça lors d’un putain de tremblement de terre ! Rien ne m’arrête en ce moment. Putain ce tremblement de terre !

Voici un autre angle de tout l’incident, montrant la tentative de Tacsuan de se protéger et de continuer à jouer à Guilty Gear Strive :

Heureusement, le séisme mineur semble n’avoir causé aucun dommage ou blessure majeur, à la fois dans la maison de Tacsuan et dans la grande région de Los Angeles. De tels événements sont courants en Californie en raison des nombreuses lignes de faille qui traversent l’État, et la plupart des résidents les traitent simplement comme de brèves diversions dignes d’une mise à jour rapide sur Twitter et pas grand-chose d’autre.

Dans le cas de Tacsuan, cela signifiait gagner son match contre BNBBN par un score de 3-1, fournissant un point culminant rare dans la démolition globale de son équipe par l’équipe japonaise. Je suppose que lorsque vous avez participé à la phase finale d’Evo autant de fois que lui, un tremblement relativement petit ne va pas ébranler votre concentration très longtemps.