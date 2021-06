Guilty Gear -Strive- review – le plus beau jeu de combat jamais créé made .

Guilty Gear -Efforcez-vous- vous devriez vous efforcer d’essayer (photo: Bandai Namco)

Les créateurs de Dragon Ball FighterZ reviennent à leur propre série de jeux de combat classiques avec les meilleurs visuels de style anime jamais vus.

Cette semaine voit la sortie de l’un des jeux vidéo les plus impressionnants graphiquement jamais créés et l’un des meilleurs exemples de son genre. On ne parle pas de Ratchet & Clank: Rift Apart mais du jeu de combat Guilty Gear Strive. La tentative de créer des visuels de style anime dans un jeu 3D est en cours depuis des années maintenant, mais avec Strive, elle a finalement atteint un état proche de la perfection, dans un jeu qui est presque d’une beauté distrayante mais aussi constamment surprenant.

Guilty Gear est une série de jeux de combat en tête-à-tête qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, travaillant dans une obscurité imméritée avec son développeur Arc System Works. Ce dernier a cependant acquis une certaine notoriété avec Dragon Ball FighterZ de 2018, avec lequel il partage un certain ADN en termes de gameplay et de visuels.

Espérons que le succès de FighterZ amènera plus de gens à tenter leur chance sur Guilty Gear Strive, car en dehors de tout, il s’agit d’une tentative délibérée de rendre la série plus accessible et attrayante pour les nouveaux arrivants. Ce n’est pas un redémarrage, mais ce n’est pas non plus une simple mise à jour mineure d’un titre existant. Compte tenu du genre, il n’y a que tant d’innovations qu’il peut promettre, mais c’est toujours facilement le meilleur nouveau combattant depuis très longtemps.

Bien qu’étant relativement tardif sur la scène, Guilty Gear doit encore beaucoup à Street Fighter et al. et les bases sont les mêmes que pour n’importe quel combattant 2D. En plus de FighterZ, il existe de nombreuses similitudes avec la série BlazBlue d’Arc System Works, sauf avec des personnages et une trame de fond (légèrement) moins étranges, ainsi que l’ajout d’une bande-son hard rock. Si vous avez de l’expérience dans n’importe quel jeu de combat, vous pourrez commencer à jouer à Strive en quelques secondes, tandis que ses nombreuses subtilités et capacités spécifiques au personnage prennent plus de temps à apprendre.

Guilty Gear a toujours été destiné aux fans existants du genre et l’accessibilité n’a jamais été une priorité élevée auparavant. Les bases sont très familières, mais dès que vous commencez à travailler à travers les couches superposées de complexité, les choses ont toujours eu tendance à devenir très compliquées très rapidement. Efforcez-vous cependant de faire un effort conscient pour ne pas décourager les nouveaux joueurs, avec des combos, en particulier, maintenant beaucoup plus faciles à réaliser qu’ils ne l’étaient auparavant. Bien que bon nombre des plus puissants soient des mouvements plus lents qui nécessitent un minutage minutieux pour assurer une connexion.

Cela crée un rythme d’action sensiblement plus lent que les entrées précédentes, l’idée semblant être que cela donnera aux nouveaux arrivants plus de temps pour réfléchir et se préparer. Il y a un danger évident que les fans existants n’aimeront pas la nouvelle approche, avec la modification des combos susceptible de provoquer des accusations d’abêtissement, mais cela ne ressemble vraiment pas à ça. C’est juste différent, et pour une suite de jeu de combat, c’est en soi une surprise bienvenue.

Cependant, tous les systèmes les plus célèbres de la série sont toujours présents, et en effet, des choses comme les cachets romains ont vu leur importance augmenter. Ces annulations uniques peuvent être utilisées pour enchaîner des mouvements qui autrement ne peuvent pas être combinés, mais elles sont également utilisées pour arrêter une attaque que vous avez déjà commencée et vous préparer pour une nouvelle, ce qui est particulièrement utile avec le nouveau , combos plus lents.

Il y a beaucoup, beaucoup de complications que nous n’aborderons pas ici – par souci d’espace et ne voulant pas rebuter les gens – mais tant que vous ne vous attendez pas à jouer contre des vétérans endurcis dès le premier instant, ils peuvent tous être plongés et explorés à votre guise.

Le jeu fournit beaucoup d’inspiration pour le faire, car bien que 15 personnages ne soient pas beaucoup par rapport aux normes normales, ils sont tous très distincts et chacun est presque comme apprendre un nouveau mini-jeu. Les deux nouveaux personnages les plus en vue sont Nagoriyuki et Giovanna, le premier étant un vampire samouraï qui peut renforcer ses attaques en drainant ses adversaires et le second ayant un allié esprit loup.

Même si la taille de la liste est excusée, il y a encore quelques déceptions, le mode arcade n’ayant désormais presque plus d’éléments d’histoire spécifiques aux personnages et la suppression du mode défi – qui était un moyen utile d’apprendre de nouveaux personnages. Il existe toujours un mode mission pour cela et, contrairement à la plupart des jeux de combat, il s’efforce en fait de vous enseigner non seulement des systèmes spécifiques, mais également des astuces pour combattre chaque personnage.

Guilty Gear -Strive- Nagoriyuki est un bon nouvel ajout (photo : Bandai Namco)

Il existe un mode histoire, mais ce n’est littéralement que l’histoire, sans aucun élément de gameplay. Cela semblerait fou sans les visuels incroyables, qui donnent l’impression que vous regardez tout un anime Guilty Gear. Et pas une animation bon marché non plus, mais une production à gros budget et à la pointe de la technologie.

L’éclairage et le niveau de détail sont incroyables et comme vous pouvez passer de longues minutes sans voir la caméra bouger, cela reste à couper le souffle à chaque fois que cela se produit. (Tout comme la capacité de percer le bord de l’arène, ce qui non seulement a l’air cool, mais aide les combattants qui se retrouvent coincés dans le coin.) Strive est une réalisation technique et artistique étonnante et soutenue par une bande-son rock que certains peuvent trouver aussi ringard mais correspond parfaitement au ton et à l’histoire de la série.

En termes de jeu en ligne, le netcode de restauration semble fonctionner parfaitement, la seule irritation étant le lobby maladroit dont les visuels 8 bits vieillissent très rapidement. Au lieu d’utiliser simplement un menu simple, vous êtes obligé de vous promener dans un manoir à la recherche de combats, le jeu refusant absolument de « continuer », quelle que soit la fréquence à laquelle vous criez à l’écran.

La plupart des défauts de Guilty Gear -Strive- ne sont que de simples faiblesses et bien qu’il ne fasse rien de très nouveau en termes de jeux de combat en général, c’est un changement radical pour Guilty Gear lui-même. Lorsque le seul défaut majeur est de ne pas avoir plus de tout ce que vous savez, un jeu se porte bien, et en termes de personnages au moins, ce problème devrait être résolu avec le DLC.

Ce sont les joueurs dont Strive a vraiment besoin de plus et si cela ne les aide pas à traverser cela, une fois que tout le monde a vu les graphismes en mouvement et fait l’expérience de l’action étonnamment accessible, alors tous les fans de jeux de combat devraient se sentir vraiment très coupables.

Guilty Gear -Strive- résumé de l’examen

En bref: L’un des jeux vidéo les plus beaux jamais créés et le Guilty Gear le plus accessible qui ait jamais été, avec des combats d’une profondeur impressionnante et des personnages mémorables.

Avantages: Les graphismes sont toujours étonnants et la bande-son est excellente. Le système de combat est très technique mais aussi accessible, avec de bonnes options d’entraînement. Excellent netcode.

Les inconvénients: Trop peu de modes de jeu, en particulier pour le mode solo, et trop peu de nouveaux personnages. En termes généraux de jeu de combat, il ne fait pas grand-chose de vraiment nouveau.

Formats : PlayStation 5 (examiné), PlayStation 4 et PC

Prix ​​: 44,99 £

Editeur : Bandai Namco Entertainment

Développeur : Arc System Works

Date de sortie : 11 juin 2021

Classe d’âge: 12

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();