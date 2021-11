26/11/2021 à 15h38 CET

Agustí Sala

Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, a souligné que le Récupération dans la zone euro « c’est une réalité », même si elle a perdu un peu de dynamisme. Cette année, la zone va croître de 5% et la prochaine enregistrera une hausse « très intense » et le marché du travail s’améliore également, avec un taux de chômage aux niveaux d’avant la crise, a-t-il expliqué lors de son discours à l’inauguration du 26 Trobada. d ‘Économie à S’Agaró.

Guindos a attribué le ralentissement à goulots d’étranglement et coûts énergétiques, mais en tout cas, en cette fin d’année, la zone euro s’est redressée le niveau de revenu précovid, a expliqué. Le vice-président de la BCE a reconnu l’accélération de l’inflation et un autre élément, comme la hausse des coûts de transport et de fret, prend plus de temps que prévu, tout comme le coût de l’énergie.

Le risque est que tout cela dure plus longtemps que prévu et que l’objectif de prix de 2% soit dépassé et que cela commence à affecter des effets de second tour. Ce serait alors plus durable, a alerté. C’est pourquoi il est important, a-t-il souligné, pas d’effets de second tour (transférer les augmentations de coûts sur les produits et les revenus) et a demandé « de ne pas faire d’erreurs », se référant implicitement à la augmentations de salaire.

Il y a quelques jours, il affirmait déjà que les augmentations de salaire étaient liées à la Inflation sous-jacente, qui exclut les produits énergétiques et les aliments non transformés, qui sont les plus volatils, une mesure saluée par certains employeurs. Cette variable s’établit à 1,4 % en octobre, contre 5,4 % du taux général. Le vice-président de la BCE a insisté sur le fait que l’inflation est un phénomène temporaire et que la BCE maintiendra son soutien à la croissance.

Risques liés au logement et à la valorisation des actifs

A. a à son tour assuré qu’en raison de la pandémie, il existe toujours « un niveau d’incertitude très élevé ». Il a déclaré que le stabilité financière en Europe, il s’est amélioré. « Il n’y a pas eu la vague de faillites que nous avions anticipé », a-t-il expliqué. Mais à moyen terme, a-t-il ajouté, les risques augmentent de l’évolution du marché du logement, les endettement tant publics que privés, valorisations très élevées des actifs financiers et une accumulation dans les fonds d’investissement de risques très importants.

Lors de son intervention, il a souligné que l’économie « s’est adaptée aux effets de la pandémie » et a souligné les effets produits par la vaccination. En conséquence, selon lui, les impacts sur l’économie seront « plus limités » qu’on ne pouvait s’y attendre en une journée où les marchés boursiers ont un jour été secoués par la variante sud-africaine du virus et le décollage du pandémie dans divers pays européens.

Pour sa part, dans la même enceinte, le président de la Chambre d’Espagne, José Luis Bonet, a rappelé que la reprise « est là », mais « pas complète » et n’est pas consolidée. Il a appelé les politiciens à être prudents avec les entreprises, affectées par des pénuries d’approvisionnement ou l’inflation.

Cette fois, contrairement à 2008, « l’Europe a bien fait », a-t-il assuré. La Chambre elle-même a réduit la prévision de croissance pour l’année à 4,7% et la suivante à 5,5%. Et il a appelé à « être prudent avec les politiques publiques, qui peuvent saisir les moteurs », que sont les entreprises. Bonet considère les fonds européens, dont l’Espagne dispose de 140 000 millions d’euros jusqu’en 2026, de « main de saint » et a défendu le plan de relance espagnol.

Le président de l’organe de la chambre a rappelé que les fonds doivent parvenir aux PME, comme l’a affirmé le président de Pimec, Antoni Cañete, lors d’un débat lors d’une session précédente. En ce sens, il a rappelé l’importance des bureaux Acelera PME, à travers lesquels sera gérée la prime à la numérisation, auxquels 3 000 millions seront alloués jusqu’en 2023 pour les PME et les indépendants.