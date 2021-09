Guinée-Maroc reporté en raison de la situation politique

in

09/05/2021 à 20:04 CEST

.

La Confédération Africaine de Football (CAF) et le FIFA décidé aujourd’hui de reporter le match de qualification pour le Coupe du monde 2022 Entrez Guinée et Maroc, prévue demain à Conakry, en raison de “la situation politique et sécuritaire actuelle” après l’arrestation du président du pays africain par les militaires.

Dans un communiqué, la CAF basée au Caire a déclaré que «assurer la sécurité de tous les joueurs et protéger tous les officiels de match, la FIFA et la CAF ont décidé de reporter “le match de qualification entre la Guinée et le Maroc, qui était prévu demain dans la capitale guinéenne.

“La situation politique et sécuritaire actuelle en Guinée est assez volatile et il est étroitement encadré par la FIFA et la CAF », a indiqué l’organisation dans une note succincte, sans préciser quand le match sera joué.

La déclaration a été publiée après le président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, a été arrêté ce dimanche par des militaires du Groupement des Forces Spéciales de l’Armée, selon le commandant de ce corps d’élite, le colonel Mamady Doumbouya.

Dans un coup apparentLe colonel a également annoncé aujourd’hui, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux reprise par les médias locaux, que les militaires acceptaient de “dissoudre la Constitution en vigueur” et le Gouvernement.