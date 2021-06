Guitar Hero Joe Walsh dévoile un EP avec le virtuose de Sarod, Amjad Ali Khan

Un nouvel EP de trois chansons intitulé Prayers est publié aujourd’hui (4) par guitar hero, auteur-compositeur-interprète et producteur Joe Walsh en collaboration avec le virtuose classique de Sarod et compositeur Amjad Ali Khan.

Le projet est le résultat de la rencontre curieuse de géants de différents univers musicaux. Cela représente une toute nouvelle direction pour Walsh, qui a rencontré Amjad Ali Khan lors d’une visite en Inde. À la suggestion du fils d’Amjad, ils ont joué ensemble au Taj Mahal Hotel de Mumbai, après quoi Walsh a invité Amjad et ses deux fils à voyager à Los Angeles et à enregistrer avec lui, dans un esprit d’expérimentation musicale.

Prières est le résultat de la deuxième de leurs sessions au home studio de Joe à Los Angeles en 2020. Ainsi qu’Amjad et ses fils Amaan Ali Bangash et Ayaan Ali Bangash, Walsh a invité des amis et voisins distingués de la communauté musicale de Los Angeles à prendre partie : Jim Keltner, Davey Johnstone, Michael Thompson, Nathan East, Stewart Copeland, Joe Vitale et Lee Sklar. L’EP contient “Healing Love”, “Goddess” et “Hope (We Shall Overcome)”.

« Le temps que je passe en Inde est toujours transformateur », déclare Walsh. “Ma première visite a livré ‘l’Inde’ qui était le [his 2012 album] Homme analogique. Des visites ultérieures ont suscité en moi une curiosité plus profonde pour les instruments indiens et leur musique. En passant du temps avec le maestro, lui-même, Amjad, j’étais ravi de voir comment mon instrument et le sien pouvaient fonctionner ensemble.

« Nous avons tous les deux été bluffés. Ce fut l’une des expériences les plus précieuses de ma vie. C’était comme si nos âmes s’unissaient dans une symphonie d’amour partagé pour la musique dans sa forme la plus pure. La musique que nous avons créée était plus forte que nos capacités individuelles. C’était une expérience spirituelle de jouer avec les Khans. Tout le monde présent dans ces sessions a été élevé grâce à cette collaboration et c’est pourquoi nous jouons de la musique. Ce sont ces moments que nous poursuivons en tant que musiciens.

“Ces morceaux avaient des propriétés curatives”

“Au moment où j’ai commencé à travailler sur ces pistes en studio, nous étions en mode pandémie de verrouillage complet”, poursuit-il. «Plus je passais de temps avec cette musique, plus il devenait clair que ces morceaux avaient des propriétés curatives et devaient être partagés en cadeau.

« Donc, en l’honneur de tous les travailleurs de première ligne qui continuent de nous rendre un service et un courage incroyables en ces temps horriblement difficiles, je reverse mes bénéfices à IntraHealth International, dont le travail vital pour les travailleurs de la santé du monde entier s’aligne parfaitement. Avec notre gratitude et avec amour pour eux tous, veuillez profiter des prières. »

Amjad Ali Khan ajoute : « Ce fut un plaisir et un honneur de travailler sur cet album avec mon cher ami, le légendaire Joe Walsh. À travers les cultures, en tant qu’artistes, nous pouvons nous comprendre et nous apprécier les uns les autres et essayer ainsi de guérir ce monde divisé, et quel meilleur moyen d’atteindre cet idéal que par la joie et la nourriture spirituelle que la musique apporte.

Polly Dunford, présidente-directrice générale d’IntraHealth International, déclare : « Nous sommes ravis et reconnaissants envers Joe et Amjad pour leur générosité. Leur don va rendre les agents de santé du monde entier plus sûrs alors que nous combattons cette pandémie aujourd’hui et construisons un avenir plus sain pour demain. »

Acheter ou diffuser Prières.

Prières, crédits et remerciements :

Enregistré à Los Angeles

Conçu par Bruce Sugar

Guitare électrique : Joe Walsh

Sarod : Amjad Ali Khan, Amaan Ali Bangash et Ayaan Ali Bangash

Chant : Amjad Ali Khan

Tabla : Satnam Ramgotra

Amjad Ali Khan, Amaan et Ayaan expriment leur gratitude à Joe et Marjorie Walsh pour tout leur amour et leur soutien au projet

Joe tient à remercier les musiciens suivants qui ont participé aux sessions à partir desquelles ces trois morceaux ont été créés :

• Nathan East : Basse

• Lee Sklar : basse

• Abe Loboriel : Basse

• Jim Keltner : percussions

• Stewart Copeland : percussions

• Ed Roth : claviers

• Michael Thompson : claviers

• Joe Vitale : claviers

• Davey Johnstone : Guitare