Par le temps Steve Earle arrivé à Guitar Town, il avait voyagé loin. C’était son premier album, mais le troubadour country-rock de Virginie avait déjà 31 ans à sa sortie, et foulait les planches autour de Nashville depuis une douzaine d’années. Même alors, l’album a mis sept mois pour faire ses débuts dans les charts Billboard, mais lorsqu’il l’a fait le 25 octobre 1986, il a officiellement lancé l’une des carrières les plus remarquables de tous les artistes américains.

Earle était même apparu dans le documentaire très sous-estimé et recommandé de Nashville Heartworn Highways alors qu’il n’avait que 20 ans, aux côtés de figures de proue émergentes telles que Townes Van Zandt, Guy Clark et Rodney Crowell. Son premier EP est sorti en 1982, alors qu’il commençait à se faire remarquer autour de Music Row en tant qu’auteur-compositeur, repris par Johnny Lee et, dans un repère personnel, Carl Perkins.

Après le faux départ d’un accord avec CBS, Earle s’est retrouvé parmi les partisans et les âmes sœurs du MCA. Guitar Town a été écrit principalement par le chanteur-guitariste, avec la contribution de Tony Brown, Richard Bennett et Jimbeau Hinson. La rumeur s’est rapidement répandue sur son son rafraîchissant et « vrai », qui embrassait les racines du pays et leur donnait une touche rock authentique.

La chanson titre est devenue un hit country du Top 10, tandis que l’album lui-même était en tête des listes de pays et s’est classé n ° 89 en 20 semaines. Il est devenu or pour 500 000 ventes aux États-Unis en 1999, date à laquelle Earle était un survivant chevronné qui poursuit sa carrière prolifique à ce jour. 2017 a vu l’admirable So You Wannabe An Outlaw et à l’automne 2018, la vaste tournée nord-américaine d’Earle l’a mis sur la route jusqu’à la nouvelle année.

Écoutez la liste de lecture Outlaw And Disorder: Country Rebels, avec Steve Earle et des dizaines d’autres intrépides non-conformistes.

Mars 2019 a apporté Guy, son album hommage à l’un de ses héros éternels, Guy Clark. Puis le printemps 2020 a annoncé la 20e sortie en studio de Steve, Ghosts of West Virginia, saluée par AllMusic comme « l’une des musiques les plus éloquentes qu’il ait écrites en deux décennies ». Son set JT du début de 2021 a créé un puissant hommage au fils aîné de Steve, Justin Townes Earle, qui est malheureusement décédé l’été précédent à l’âge de 38 ans seulement.

