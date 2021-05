Guitare personnalisée ‘Phenix’ Les Paul de Peter Frampton recréée par Gibson

Depuis 127 ans, Gibson a été synonyme de création et de mise en forme du son. Gibson célèbre les modèles emblématiques de l’ère dorée tout en se penchant vers l’avenir avec des instruments inspirants qui nourrissent de nouveaux joueurs à travers les générations et les genres de musique. Gibson célèbre le Grammy– guitariste gagnant Peter Frampton, qui a été une signature Gibson et Epiphone artiste depuis plus de deux décennies. La nouvelle guitare Peter Frampton “Phenix” Les Paul Custom VOS de Gibson Custom Shop est maintenant disponible dans le monde entier sur Gibson.com.

“Ma toute nouvelle Gibson Les Paul Custom VOS est arrivée, et c’est bon”, dit Frampton. “Je ne pourrais pas être plus satisfait du look et du son. Gibson a fait un effort supplémentaire dans tous les domaines pour que cette sensation et ce son soient les plus proches de ma guitare originale Phenix Les Paul Custom. Le manche et le poids de cette guitare en acajou vous étonneront de voir à quel point il se sent bien et à quel point il est léger (et c’est même un poil plus clair que le Phenix). C’est la vraie affaire. Merci, Gibson! “

Peter‘s Les Paul Custom alias “Phenix” est la guitare emblématique qui est à la fois entendue et ornée de la couverture de l’album classique de 1976 “Frampton devient vivant!” On a longtemps pensé que la guitare bien-aimée et légendaire avait été perdue dans un accident d’avion cargo en 1980, miraculeusement, la guitare a survécu à l’accident dans la queue de l’avion et 31 ans plus tard, elle a été retournée à Frampton et surnommé le «Phenix». Désormais, le Gibson Custom Shop s’est associé à Peter pour recréer parfaitement le Peter Frampton “Phenix” Les Paul Custom VOS qui a tous les rendez-vous cosmétiques Les Paul Custom en place, y compris un corps en acajou ultra-léger allégé, du matériel doré et des accordeurs Grover, Schaller Strap Locks et trois bobines ouvertes Humbuckers personnalisés. La finition VOS spéciale du Phenix donne à la guitare l’aspect de l’original vintage, sans les bosses et les cicatrices. Le Phenix dispose d’un câblage personnalisé, d’un interrupteur à bascule à 3 voies contrôle les micros manche et chevalet, et ils partagent un contrôle de volume et de tonalité. Le deuxième jeu de volume et de commandes est connecté au micro central, il peut être utilisé avec l’un ou l’autre (ou les deux) des autres micros et il peut même être utilisé seul lorsque les autres micros sont atténués. La guitare Peter Frampton “Phenix” Les Paul Custom n’est pas seulement emblématique et sonne est superbe, mais c’est aussi une guitare très polyvalente.

FramptonLa carrière de son histoire a commencé quand il avait 16 ans en tant que chanteur et guitariste du groupe britannique LE TROUPEAU. À 18 ans, il a cofondé l’un des premiers supergroupes – l’acte de rock fondateur TARTE HUMBLE. Un artiste multi-platine, son cinquième album solo, “Frampton devient vivant!” reste l’un des disques live les plus vendus de tous les temps avec plus de 17 millions d’exemplaires vendus dans le monde. En 2007, il a remporté le Prix ​​Grammy pour “Meilleur album instrumental pop” pour “Empreintes” et en 2014 a été intronisé dans le Temple de la renommée des musiciens. FramptonLes années de tournée de ces tournées ont inclus un travail avec un who’s-who des plus grands noms de la musique, tels que David Bowie, Stevie Nicks, Gregg Allman, Ringo Starr, LYNYRD SKYNYRD, ASTUCE BON MARCHÉ, BANDE DE STEVE MILLER, Bill Wymande ROIS DU RYTHME, et plein d’autres. Le travail de session de Frampton comprend des collaborations avec des artistes qui ont fait leur marque dans l’industrie, y compris George Harrison, Harry Nilsson, Jerry Lee Lewis, John Entwistle, Mike McCready et Matt Cameron (CONFITURE DE PERLES), parmi beaucoup d’autres. Framptonles mémoires récemment publiés, “Vous sentez-vous comme moi?”, a fait ses débuts le New York Times Liste des best-sellers. Framptonnouvel album de “Frampton oublie les mots” – une collection de 10 de ses morceaux de musique préférés – est maintenant disponible.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).