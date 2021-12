Guitariste de Skid Row : le producteur Nick Raskulinecz « nous a rappelé beaucoup de qui nous étions en tant qu’écrivains à l’époque »

RANGÉE DE DÉPANNAGE guitariste Dave « Serpent » Sabo a parlé à SiriusXM‘s « Nation du tronc » à propos du prochain album de son groupe, prévu pour le début de 2022. Le groupe enregistre le LP à Nashville, Tennesse avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a déjà travaillé avec COMBATTANTS DE FOO, PIERRE AURE, TEMPÊTE HALES, ÉVANESCENCE, SE RUER et ALICE ENCHAÎNÉE, parmi beaucoup d’autres.

RANGÉE DE DÉPANNAGELe nouvel effort de marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur (FORCE DU DRAGON, CHAR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, BRIS D’ÉTOILES).

Contrairement à 2014 « Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two » et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.

Sabo dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Après 18 mois d’arrêt, tout le monde veut travailler autant qu’il le peut, nous y compris. Donc on fait un disque et on sort et on fait des concerts en même temps, tout en pseudo travaille aussi sur d’autres trucs et sur nos trucs aussi.

« Si j’étais Serpent Sabo Il y a 25 ans, je dirais qu’il n’y a aucun moyen que cela fonctionne », a-t-il poursuivi. « Mais nous sommes à une autre époque, et cela fonctionne, et c’est génial. Et la quantité d’enthousiasme que nous avons au cours de tout ce processus a été incroyable. Et pouvoir laisser son ego à la porte, ce que nous avons tous fait, et faire confiance à quelqu’un qui était… Évidemment, nous savons qui pseudo est et il a un CV incroyable, mais pour faire confiance à une sorte d’étranger et dire, ‘Voici les chansons, mec. Faites ce que vous voulez », et faites-les déconstruire et reconstruire à partir d’un gars qui a juste un flux de créativité sans fin, qui est contagieux, mec. Et tout d’un coup, nos yeux s’ouvrent et vous voyez un tout nouveau monde d’avenues et de chemins que vous ne connaissiez pas auparavant. Et tout d’un coup, vous vous dites ‘Ouais, ça marche. Ce est tellement cool.’ Et nous sommes tous dans la pièce à le faire ensemble. »

Concernant la manière dont la collaboration avec Raskulinecz est venu à propos, Sabo mentionné: « pseudo, de son propre aveu, est fan du groupe depuis qu’il est plus jeune… Il était donc fan depuis un moment. Et comme il s’est avéré, avec Rachel [Bolan, SKID ROW bassist] vivant à Nashville, ils ont été présentés l’un à l’autre. Et Nick avait dit à Rachel, ‘Ouais, mec, j’adorerais faire un RANGÉE DE DÉPANNAGE enregistrement.’ Et Rachel était, comme, ‘Ouais, peu importe.’ Et il m’a appelé et m’a dit : ‘J’ai rencontré Nick Raskulinecz. Et c’est un gars vraiment cool. Et il a dit qu’il voulait faire un RANGÉE DE DÉPANNAGE disque, mais il dit probablement ça juste pour être gentil. Alors j’ai pensé la même chose. Vous êtes sur vos gardes ; tu sais comment c’est. Et puis il a vu Rachel à nouveau et ils ont parlé plus loin. Et il n’arrêtait pas de dire, ‘Je veux vraiment faire un RANGÉE DE DÉPANNAGE enregistrement.’ Ainsi, une chose en entraîne une autre, et cela se concrétise. D’une manière ou d’une autre, nous avons réussi à le faire fonctionner.

« pseudo, il nous a rappelé beaucoup qui nous étions en tant qu’écrivains à l’époque », a-t-il poursuivi. « Et c’était vraiment intéressant parce qu’il allait s’asseoir là et aller, ‘Joue un coup de langue dans cette partie entre la fin du premier refrain et début du deuxième couplet, jouez un coup de langue comme vous l’avez fait dans cette partie de ‘Une partie de moi’.’ Et tu te dis ‘Oh mon Dieu. Pouvez-vous me rappeler comment je l’ai joué ?’

« Donc, c’est l’une de ces choses. Il a en quelque sorte capturé l’essence de qui nous sommes en tant que RANGÉE DE DÉPANNAGE et l’a réimplémenté dans notre conscience créatrice. »

RANGÉE DE DÉPANNAGEle nouveau LP de sortira via oreilleMUSIQUE, le label de musique enregistrée du groupe de divertissement allemand Edel AG qui possède une liste d’artistes mondiaux, y compris VIOLET FONCÉ, Alice Cooper, BABYMETAL, TONNERRE, STATUS QUO et beaucoup plus.

« Ils ont été extrêmement favorables », Sabo dit à propos de RANGÉE DE DÉPANNAGEla nouvelle étiquette. « Ils sont tous sur le long terme sur ce disque. Du début à la fin, ce n’est pas un projet de deux semaines ou un projet de six mois; c’est comme un projet de deux ans, sinon plus. »

RANGÉE DE DÉPANNAGE précédemment collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs externes sur son nouveau matériel, y compris Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE AURE) et Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE HALES, un groupe qui a repris la chanson-titre de « Esclave à la mouture » sur son « ReAniMate : les couvertures eP » en 2011. RANGÉE DE DÉPANNAGE a également travaillé avec un auteur-compositeur-pour-louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau.

Début août, RANGÉE DE DÉPANNAGE a célébré le 30e anniversaire de son deuxième album classique, « Esclave à la mouture », en l’interprétant dans son intégralité à l’Amphithéâtre du Rolling Hills Casino And Resort à Corning, en Californie.