Guitariste de Trivium : La tournée avec Megadeth et Lamb Of God a montré que « Ce n’est pas que la fin du monde est là pour les tournées »

TRIVIUM guitariste Corey Beaulieu a parlé au Finlandais Chaoszine de la récente tournée américaine du groupe avec MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et LA HAINE RACE. Le trek a marqué la première série de spectacles des quatre groupes depuis le début de la pandémie.

« Avant la tournée, tous les groupes, la direction et tout était… Avec chaque tournée qui sort, ils peuvent être aussi stricts ou non stricts [as they want to be] – quels que soient les protocoles que la tête d’affiche juge de la façon dont ils veulent rouler – et tout le monde voulait s’assurer que nous avions réussi la tournée », Corey expliqué (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Donc, nous avons eu assez strict [protocols] – pas super strict, mais c’était fondamentalement que personne ne faisait de rencontres en personne, nous ne faisions aucun invité ou quoi que ce soit dans les coulisses. Et fondamentalement, dans les coulisses, si vous étiez à l’intérieur pour aller dans votre loge ou votre restauration ou quelque chose du genre, c’était du genre « Assurez-vous de porter un masque ». Nous allions à la restauration, prenions notre nourriture et ensuite nous allions manger à l’extérieur. C’était une sorte de bouillonnement où chaque groupe et équipe restaient en quelque sorte seuls, donc il n’y avait pas beaucoup de mélange entre les groupes ou quelque chose comme ça. Et quand les gars de l’équipe travaillaient sur scène et tout, tout le monde était masqué. Et puis nous portions des masques pour mettre en scène et monter sur scène et jouer et nous masquer pendant que nous nous éloignions. Donc, tout le monde est resté le plus possible loin du camp de l’autre. Et si vous parlez ou traînez ou quelque chose du genre, tout le monde était dans le parking des coulisses ou quelque chose du genre. Nous ne portions que des masques et il y avait du désinfectant partout et tout comme ça. Et puis on a beaucoup testé aussi. C’était un peu chiant de tester autant, mais le gain de jouer des concerts et de jouer de gros concerts comme celui-ci en valait vraiment la peine. »

Corey a poursuivi en disant que tous les musiciens et membres d’équipage se conformaient à toutes les réglementations locales applicables en matière de santé et de sécurité ainsi qu’aux exigences des lieux dans lesquels « La tournée métal de l’année » joué.

« Ils ont fait des tests obligatoires à certains endroits où c’était, comme, tout le monde sur la tournée devait tester avant… Dès que vous descendiez du bus, vous alliez tester, puis dès que vous aviez un test négatif, vous avez un bracelet et vous avez pu aller dans les coulisses et des trucs comme ça », a-t-il déclaré. « Nous avions quelqu’un dans notre équipe qui le premier week-end de la tournée s’est avéré positif. Nous avons donc été testés tous les jours avant d’être autorisés à entrer – juste pour nous assurer que personne d’autre ne tombe malade à cause du bus. Mais tout le monde sur notre bus est vacciné, donc personne ne l’a attrapé d’eux. Alors nous l’avons juste laissé dans un hôtel pendant deux semaines et il est revenu quand il allait mieux. Nous sommes tous vaccinés, donc personne ne l’a attrapé. Il était vacciné, donc il allait plutôt bien. Il s’est senti un peu merdique pendant quelques jours, mais il a juste dû rester à l’écart pendant un moment jusqu’à ce qu’il… test négatif.’ Juste de la merde comme ça, où il fallait juste prendre une petite précaution supplémentaire – parce qu’il y a tellement de gens impliqués dans la tournée, et si quelqu’un dans le groupe… Heureusement, personne dans aucun des groupes n’est tombé malade ou quoi que ce soit, mais vous je ne veux pas… Il y a beaucoup d’argent en jeu quand tu dois annuler des concerts. Donc, nous avons persévéré et la tournée a été couronnée de succès. Nous étions donc heureux de montrer aux gens que vous pouvez vous en sortir et que ce n’est pas tout. apocalyptique là-bas pour les tournées. »

Les trois derniers spectacles de « La tournée métal de l’année » — à Toronto, Laval et Québec — ont été reportés au printemps 2022 en raison de restrictions dans la province de Québec et de problèmes logistiques internationaux.

TRIVIUMle dixième album de, « Dans la cour du dragon », est sorti le 8 octobre via un label de longue date Records de Roadrunner. Le disque a été produit et mixé par Josh Wilbur et enregistré à l’automne 2020 à la Full Sail University d’Orlando. La pochette de l’album est une peinture à l’huile originale de l’artiste français Mathieu Nozières.

Le mois dernier, TRIVIUM partagé la chanson titre de l’album, « Dans la cour du dragon », qui comportait une intro épique composée et orchestrée par Ihsahn (EMPEREUR) et était accompagné d’un clip officiel de court métrage réalisé par Ryan Mackfall. Fil audio a qualifié la chanson de « mélange habile de dynamiques. Et les blast beats sonnent vraiment, vraiment bien en dessous Matt Heafy‘s un chant clair et apaisant » tandis que Revolver l’a étiqueté « épique ». Monde de la guitare baptisé deuxième single « Fête du feu » comme « martelant » et « par excellence TRIVIUM, » comme Injection de métal l’a déclaré « vraiment, vraiment accrocheur ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).