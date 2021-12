Guj signe 16 protocoles d’accord dans le cadre du sommet Vibrant Gujarat

Les protocoles d’accord ont été conclus dans les domaines de la valorisation énergétique des déchets, de l’hôtellerie et des accessoires de défense. Depuis les cinq derniers lundis, le gouvernement de l’État a signé des protocoles d’accord avec des investisseurs et jusqu’à 96 protocoles d’accord ont été signés pour une valeur de plus de Rs 55 000 crore.

Le gouvernement du Gujarat a signé lundi 16 autres protocoles d’accord dans le cadre de la 10e édition du Vibrant Gujarat Global Investments Summit (VGGIS). Les protocoles d’accord ont été conclus dans les domaines de la valorisation énergétique des déchets, de l’hôtellerie et des accessoires de défense. Depuis les cinq derniers lundis, le gouvernement de l’État a signé des protocoles d’accord avec des investisseurs et jusqu’à 96 protocoles d’accord ont été signés pour une valeur de plus de Rs 55 000 crore.

Bien que les détails des protocoles d’accord n’aient pas été divulgués concernant 16 nouveaux protocoles d’accord signés en présence du ministre senior Rajendra Trivedi et du ministre d’État aux industries Jagdish Panchal, mais le gouvernement de l’État dans son communiqué de presse officiel a affirmé que Taj Group of Hotels a mis le doigt sur pour développer un hôtel de catégorie cinq étoiles près de la Statue de l’Unité à Kevadia. « Le prochain projet d’hôtel cinq étoiles générerait d’énormes opportunités d’emploi pour les personnes séjournant dans et autour de la région de Kevadia, en particulier les membres de la communauté tribale.

Un tel projet attirerait un grand nombre de touristes haut de gamme avec un pouvoir d’achat immense et, par conséquent, il stimulerait le secteur des chalets et de l’artisanat dans lequel les populations tribales sont généralement activement impliquées », a déclaré le gouvernement de l’État. Des sources du département des industries de l’État ont déclaré que parmi les d’autres protocoles d’accord importants étaient une usine de valorisation énergétique des déchets ainsi qu’une usine de valorisation des déchets en pétrole au Gujarat pour encourager le mouvement pour un environnement propre. De tels projets contribueraient à réduire la pollution atmosphérique dans les zones fortement urbaines, ont déclaré les sources sans divulguer de détails sur l’emplacement de ces usines.

Le gouvernement de l’État a affirmé qu’un protocole d’accord avait été signé pour un parc d’énergie renouvelable hybride de 70 MW. Par ailleurs, des engagements d’investissements pour les usines de formulations d’insecticides et spécialement les usines de produits chimiques ont également été pris au cours de la cinquième tranche des protocoles d’accord avant le VGGIS 2022.

Le gouvernement a également déclaré que des protocoles d’accord pour la fabrication d’équipements radar, de caméras thermiques et d’autres accessoires pour le secteur de la défense ont également été signés par des investisseurs. Des sources au sein du gouvernement de l’État ont déclaré que d’autres protocoles d’accord seraient conclus le 3 janvier 2022. «Nous attendons un nouvel engagement d’investissement sur le site VGGIS 2022 lors de l’événement prévu du 10 au 12 janvier.

La 10e édition serait inaugurée en présence du Premier ministre Narendra Modi et d’autres sommités à travers le monde », a déclaré un haut responsable du département des industries de l’État. générer plus de 90 000 nouvelles opportunités d’emploi au Gujarat une fois que les protocoles d’accord seraient traduits en projets réels.

