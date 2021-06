Gujarat CM Vijay Rupani signale la 3e phase de Corona Seva Yagna, 26 000 rations envoyées aux guerriers de Covid

Les bénéficiaires de l’initiative comprennent les agents de santé, le personnel de vaccination Covid-19, les travailleurs de l’ASHA, les techniciens de laboratoire et les préposés, entre autres. (Crédit : L’Indian Express)

Le gouverneur du Gujarat Acharya Devvrat et le ministre en chef Vijay Rupani ont conjointement marqué la troisième phase de la Corona Seva Yagna dans le cadre de laquelle près de 26 000 kits de rationnement ont été envoyés aux guerriers Corona à travers l’État. L’initiative Corona Seva Yagna a été lancée par le gouvernement BJP de l’État en avril de cette année, dans le cadre de laquelle le gouvernement vise des kits de rationnement pour plus d’un lakh de guerriers Corona à travers l’État, a rapporté l’Indian Express.

Outre le chef de l’État Devvrai et CM Rupani, l’ancien joueur de cricket indien Irfan Pathan était également présent à la cérémonie de remise des drapeaux. L’organisation bénévole basée à Ahmedabad, Yuva Unstoppable, a également noué des relations avec le gouvernement et est un allié de l’initiative Corona Seva Yagna.

Dans la troisième phase de l’initiative Corona Seva Yagna, le gouvernement a envoyé les kits de rationnement chargés sur environ 50 camions depuis la résidence du gouverneur à Gandhinagar. Les 52 camions traverseront différents districts de l’État et remettront les kits de rationnement aux guerriers Corona. Dans le cadre de l’initiative, chaque guerrière Corona recevra un kit de rationnement qui sera suffisant pour prendre soin de toute sa famille.

En ce qui concerne l’identification des guerriers Corona pour l’initiative, le gouvernement avait déjà demandé aux magistrats de district de tout l’État d’identifier les guerriers Corona dans leurs juridictions respectives. Sur plus de 26 000 kits de rationnement, environ 2 700 kits ont été attribués à la ville d’Ahmedabad, 100 kits de rationnement dans le district de Valsad, 5 000 kits de rationnement pour les guerriers de Dahod Corona et 10 000 autres kits à distribuer dans les hôpitaux de Panchmahals. Les bénéficiaires de l’initiative comprennent les agents de santé, le personnel de vaccination Covid-19, les travailleurs de l’ASHA, les techniciens de laboratoire et les préposés, entre autres.

