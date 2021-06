Gujarat débloque une nouvelle notification en vigueur à partir du 11 juin, vérifiez ce qui s’ouvre et ce qui reste fermé

in

Jusqu’à présent, ces entreprises et magasins n’étaient autorisés à fonctionner que jusqu’à 18 heures dans l’État. (Image représentative)

Sans doute le secteur le plus touché par la pandémie de Covid-19, l’industrie hôtelière a une lueur d’espoir alors que le gouvernement du Gujarat a levé des restrictions substantielles sur les restaurants, les hôtels, les gymnases, les jardins et les bibliothèques, entre autres. La situation du coronavirus dans l’État étant sous contrôle, le gouvernement a publié une nouvelle notification qui entrera en vigueur le 11 juin et se poursuivra jusqu’au 26 juin, a rapporté l’Indian Express. Voici les principaux changements apportés par le gouvernement de l’État dans sa nouvelle notification.

1. Conformément à la nouvelle notification, les hôtels et restaurants de l’État seront autorisés à fonctionner de 9 heures du matin à 19 heures du soir.

2. Le gouvernement a précisé que tous les établissements commerciaux, y compris les hôtels et les restaurants, ne fonctionneront qu’avec une capacité maximale de 50 pour cent. En dehors de la salle à manger, les clients pourront récupérer leur commande dans les restaurants jusqu’à 21h, tandis que la livraison à domicile de nourriture se poursuivra jusqu’à minuit.

3. Les gymnases seront également autorisés à fonctionner à 50 pour cent de leur capacité. Les bibliothèques, les jardins et les parcs seront également autorisés à accueillir des visiteurs avec une limite maximale de 50 pour cent de leur capacité.

4. Les lieux religieux qui étaient restés fermés en l’état depuis le début de la deuxième vague en avril de cette année seront également accessibles. Selon la notification émise par le gouvernement, un lieu religieux à la fois peut autoriser un maximum de 50 fidèles à l’intérieur de ses locaux.

3. Le gouvernement a également autorisé divers établissements commerciaux, notamment des salons, des cours de marché, des kiosques en bordure de route et des salons de beauté à fonctionner entre 9 h et 19 h le soir. Jusqu’à présent, ces entreprises et magasins n’étaient autorisés à fonctionner que jusqu’à 18 heures dans l’État.

Restrictions en place

Bien que le gouvernement ait autorisé plusieurs assouplissements, un grand nombre d’activités continueront de faire face aux restrictions de Covid-19, notamment les marchés hebdomadaires, les établissements de coaching, les salles de cinéma, les multiplexes, les parcs aquatiques, les auditoriums, les parcs d’attractions entre autres. L’État a enregistré mercredi 644 nouveaux cas de coronavirus, ce qui est nettement inférieur aux plus de 10 000 cas signalés quotidiennement par l’État.

