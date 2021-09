Gujarat: le pèlerinage au mont Girnar affecté par le glissement d’un rocher et le blocage d’un escalier après de fortes pluies

Le mont Girnar fait partie du sanctuaire de la faune de Girnar

Des précipitations extrêmes dans le Gujarat les 12 et 13 septembre ont provoqué le détachement d’un rocher et le blocage de l’escalier menant au sommet du mont Girnar à la suite de fortes pluies survenues lundi au plus haut sommet du Gujarat. Le rocher a fini par obstruer le milieu de l’escalier, perturbant le mouvement des pèlerins.

Les responsables de la forêt ont toutefois assuré que l’escalier serait bientôt dégagé et réparé pour la commodité des pèlerins. Le mont Girnar fait partie de la division territoriale de Junagadh également considérée comme une montagne sacrée car elle est couverte de temples jaïns et hindous. Les pèlerins viennent de loin pour prendre la longue montée jusqu’à 10 000 marches de pierre jusqu’au sommet. La plus haute montagne du Gujarat mesure 3666 pieds de haut et est plus ancienne que l’Himalaya. On ne peut voir le sommet de Girnar Parvat que depuis Junagadh, à une altitude de 351 pieds.

Récemment, en raison de fortes pluies dans la montagne de l’État, Girnar a été témoin d’un glissement de terrain au cours duquel le rocher a glissé de sa position et a roulé sur l’escalier à environ 1 100 marches de Bhavnath Talet, au pied de la montagne. Sanjay Berwal, conservateur adjoint des forêts (DCF) de la division forestière territoriale de Junagadh, parlant à Indian Express, a informé que puisque Girnar est une montagne de formation rocheuse, de fortes pluies peuvent faire glisser des rochers le long des voies obstruantes. Des marches dans les voies respiratoires, endommagées par la pluie, ont cependant été réparées.

Un membre d’une organisation œuvrant pour le développement du tourisme dans la région a toutefois déclaré que le phénomène des glissements de terrain sur le mont Girnar est nouveau. Mais heureusement, en raison des fortes pluies, le flux de pèlerins était faible, donc aucune grande perte n’a été observée.

Quatre districts — Devbhoomi Dwarka, Jamnagar, Rajkot et Porbandar — ont reçu des précipitations excessives cette saison. De fortes pluies sont prévues pour la semaine commençant le 20 septembre, ce qui devrait permettre de combler le déficit pluviométrique, a déclaré un responsable de l’IMD.

