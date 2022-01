Gujarat : six morts, 20 malades après une fuite de gaz dans la zone industrielle de Surat

Gujarat CM Buupendra Patel a exprimé son chagrin suite à cet incident.

Lors d’un incident tragique, au moins six personnes ont perdu la vie tandis qu’une vingtaine sont tombées malades après qu’une fuite de gaz a été signalée près d’une usine chimique à Surat plus tôt dans la journée. Le gaz s’est échappé d’un pétrolier stationné quelque part dans la zone industrielle de Sachin. Les fuites ont conduit à une suffocation qui a fait des victimes.

Gujarat CM Buupendra Patel a exprimé son chagrin suite à cet incident. « De nombreuses personnes sont mortes à cause d’une fuite de gaz à Surat. Que Dieu donne la paix aux âmes décédées et donne la force aux membres de la famille de supporter cette souffrance. Je prie pour la santé de ceux qui sont tombés malades dans cet incident », a-t-il déclaré.

Plus de détails sont attendus.

