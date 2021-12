Gujarat : trois patients d’Omicron à Jamnagar se remettent d’une infection au COVID-19 et sont libérés

« Les trois patients Omicron se sont remis de l’infection. Leurs derniers tests COVID-19 ont donné des résultats négatifs, à la suite desquels le trio a obtenu son congé de l’hôpital. Le service Omicron est maintenant vide », a déclaré le Dr Saugata Chatterjee, officier nodal pour COVID-19 à l’hôpital GG géré par le gouvernement dans la ville de Jamnagar.

Un homme du NRI basé au Zimbabwe, sa femme et son beau-frère, qui ont été trouvés infectés par la variante Omicron du coronavirus dans la ville de Jamnagar au Gujarat au début du mois, ont maintenant été testés négatifs pour l’infection et ont reçu leur congé d’un hôpital ici , ont déclaré des responsables vendredi. Ils étaient les trois premiers patients de la variante Omicron au Gujarat, qui ont signalé plus tard deux autres cas de ce type – un à Surat et un autre à Mehsana.



Le 4 décembre, le séquençage du génome avait établi que l’homme NRI de 72 ans, qui est arrivé ici du Zimbabwe, l’un des pays «à risque», avait contracté la variante Omicron de COVID-19. C’était le premier cas de la nouvelle souche au Gujarat.

Le vieil homme avait pris les deux doses d’un vaccin chinois au Zimbabwe. Lorsque son test RT-PCR s’est avéré positif, les autorités l’ont gardé dans une salle d’isolement et ont envoyé ses échantillons pour le séquençage du génome.

Deux jours plus tard, sa femme, venue avec lui du Zimbabwe, et son beau-frère, qui vit à Jamnagar, avaient également été testés positifs au coronavirus. Le 10 décembre, le séquençage du génome avait établi qu’ils étaient également infectés par le variant Omicron. Aujourd’hui, le Gujarat compte deux cas actifs de la nouvelle souche : un homme d’affaires de 42 ans qui suit un traitement à Surat et une femme agent de santé de 41 ans admise à l’hôpital GMERS de Vadnagar, dans le district de Mehsana.

