Gujarat: vacances d’été pour les écoles du 3 mai au 6 juin; nouvelle session académique pour commencer le mois prochain

Compte tenu de l’augmentation des cas de Covid-19, le département de l’éducation du Gujarat a suspendu sa notification qui avait été publiée plus tôt pour commencer la session académique à partir d’avril 2021.

Le Gujarat a déclaré des vacances d’été dans les écoles du 3 mai au 6 juin. La nouvelle session académique débutera au mois de juin après les vacances d’été, a annoncé mercredi le département de l’éducation du gouvernement de l’Etat. Compte tenu de l’augmentation des cas de Covid-19, le département de l’éducation du Gujarat a suspendu sa notification qui avait été émise plus tôt pour commencer la session académique à partir d’avril 2021. Le département de l’éducation de l’État par le biais de notifications du 4 février et du 23 mars de l’année dernière avait annoncé que l’universitaire La session débutera de juin à avril, suivie par le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE), selon un rapport de l’IE.

Pendant les vacances d’été, le personnel académique et non académique des écoles publiques primaires, secondaires et supérieures de l’État, ainsi que des écoles privées, n’a reçu aucune tâche ni responsabilité, selon le rapport.

À l’heure actuelle, un couvre-feu nocturne est en place dans 29 villes de l’État de 20h00 à 6h00. Tous les restaurants, salles de cinéma, complexes commerciaux, piscines et parcs aquatiques resteront fermés jusqu’au 5 mai. Conformément aux directives covid du Gujarat, un patient et un accompagnateur peuvent voyager pendant les heures de couvre-feu. À part ceux qui transportent des billets de train, de bus ou d’avion, ils peuvent également se déplacer pendant les heures de couvre-feu.

Jusqu’au 5 mai, tous les établissements commerciaux resteront fermés à l’exception des magasins vendant des produits essentiels et des provisions ainsi que des restaurants offrant des plats à emporter. Les activités de construction, les unités industrielles, les établissements bancaires et financiers ont été autorisés par l’État avec une participation de 50 pour cent. En outre, l’entrée dans les lieux de culte a été interdite par le gouvernement.

Vendredi, le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, avait déclaré que pour la tranche d’âge des 18 à 45 ans, la campagne de vaccination contre le COVID-19 débutera à partir du 1er mai dans 10 districts de l’État les plus touchés par la pandémie, a rapporté PTI.

