Gulab Oils signe Malaika Arora comme ambassadrice de la marque

Elle fera la promotion de la marque au niveau national

Le fabricant d’huiles comestibles Gulab Oils a choisi Malaika Arora comme ambassadeur de sa marque. Arora jouera un rôle essentiel dans l’intensification de la portée de la marque sur des marchés variés. Alors qu’Arora est bien connue pour son parcours de remise en forme, la marque souhaite encourager les consommateurs à remplacer les huiles raffinées ordinaires pour la cuisine par des huiles naturelles pressées à froid par le biais de l’association. Il souhaite également faire prendre conscience des avantages de l’utilisation de produits naturels comme les huiles pressées à froid et renforcer sa portée auprès d’un large public.

« Grâce à cette campagne et à cette collaboration, nous aimerions transmettre le message d’un mode de vie sain. Notre gamme d’huiles pressées à froid est extraite naturellement et nous visons à encourager les masses à remplacer leurs huiles raffinées ordinaires et à passer aux huiles pressées à froid. De plus, nous pensons que personne de mieux que Malaika Arora n’aurait pu convenir à cette campagne et nous sommes heureux de nous associer à elle. Elle est le visage idéal pour que notre marque soit une icône du fitness dans le pays », a déclaré Dishit Nathwani, directeur de Gulab Oils.

Arora, le nouveau visage de la marque, approuvera la gamme d’huiles pressées à froid qui se décline en cinq variantes qui sont l’arachide, le sésame, la noix de coco, la noix de coco extra vierge et l’huile de moutarde, a-t-elle mentionné. Elle veut également transmettre le message d’un mode de vie sain et de la forme physique, a ajouté Arora. Elle fera la promotion de la marque au niveau national.

Gulab Oils a dévoilé une campagne intégrée dirigée par le numérique. Le niveau de forme physique de Malika Arora a été une inspiration pour beaucoup dans les différents groupes d’âge et cela aidera à créer une valeur de rappel de marque et une notoriété dans la catégorie, a déclaré Gulab Oils dans un communiqué.

Lire aussi : GroupM India nomme Ritika Taneja à la tête du commerce électronique

Lire aussi : Les volumes d’annonces à la radio pour le secteur de la vente au détail ont augmenté de 62 % en janvier-août 2021 par rapport à janvier-août 2020 : TAM AdEx

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.