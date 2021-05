Gulchehra Hoja, une Américaine ouïghoure qui travaille pour Radio Free Asia ⋆ .

Gulchehra Hoja (Photo gracieuseté de Radio Free Asia)

Apprenez à connaître Gulchehra Hoja, qui travaille pour Radio Free Asia, et dont les parents sont dans les camps de concentration

Note de l’éditeur: Vous trouverez ci-dessous une version étendue d’un article qui apparaît dans le numéro actuel de National Review.

Gulchehra Hoja porte bien son nom. Son prénom fait référence au visage d’une fleur: chaleureux, souriant, plein d’espoir. Son nom de famille signifie «enseignant» ou «personne bien informée». «Gul», comme l’appellent sa famille et ses amis, sourit en effet. Mais il y a beaucoup à désespérer.

Autre question linguistique: «Ouïghour» ou «Ouïghour»? Gul dit qu’elle et les Ouïghours en général préfèrent «Ouïghour», et qu’ils souhaitent que nos médias s’unissent sur cette petite question, mais quelque peu gênante. Une orthographe pour une personne!

Que diriez-vous de la «province du Xinjiang» par rapport au «Turkestan oriental»? «Nous détestons tous ce ‘Xinjiang’», dit Gul avec une bouchée et un rire. Le nom «Xinjiang» signifie «nouvelle frontière» ou «nouvelle frontière» en chinois. C’est «le nom politique de notre pays en ce moment», dit Gul, mais «notre Turkestan oriental a des milliers d’années d’histoire».

Pendant de nombreuses années, elle a dû expliquer aux gens aux États-Unis et ailleurs ce qu’est un Ouïghour. Maintenant, malheureusement, la plupart des gens le savent. «Nous avons dû payer un prix si élevé pour ces connaissances», dit-elle encore en riant.

Le gouvernement chinois a transformé le Turkestan oriental en un état de surveillance misérable et choquant. Ils ont mis en place un réseau de camps de concentration, un archipel de goulag. Que se passe-t-il dans ces camps? Lavage de cerveau, drogue, avortement forcé, stérilisation forcée, torture, famine, viol, travail forcé, meurtre. Les enfants sont séparés de leurs parents, placés dans leurs propres camps.

Un autre détail, effrayant et révoltant: en dehors des camps, les hommes chinois Han sont transférés dans des maisons ouïghoures, pour y vivre avec les femmes et les enfants – femmes et enfants dont les maris et les pères sont dans les camps (s’ils sont encore en vie).

En bref, le gouvernement chinois tente de briser le peuple ouïghour. Le gouvernement tente de briser la culture ouïghoure, l’identité ouïghoure et souvent les corps ouïghours. Beaucoup l’appellent génocide, et cela inclut le gouvernement américain.

Gulchehra Hoja sait exactement ce qui se passe au Turkestan oriental. Elle a interrogé de nombreux évadés, gardiens de prison et autres. Elle est une journaliste ouïghoure américaine travaillant pour Radio Free Asia. Elle a remporté des prix pour son travail: le Magnitsky Human Rights Award, pour un; le Prix Courage en journalisme, pour un autre. Mais elle a payé un prix terrible, et sa famille aussi.

Gul est née en 1973, dans la capitale de son «pays», comme elle l’appelle. Ürümqi est la capitale du Turkestan oriental. Son père, Abduqeyum Hoja, était un archéologue et auteur bien connu. Ses livres portent sur l’histoire et la langue ouïghoures. La mère de Gul, Qimangul Zikri, était pharmacienne et professeur de pharmacologie. Ils ont un autre enfant, un fils, Kaisar Qeyum. “Il n’a qu’un an et demi de moins que moi”, dit Gul, “mais il sera pour toujours un petit frère pour moi.”

Little Gul avec son père au printemps 1974 (Photo gracieuseté de Gulchehra Hoja)

L’un des grands-pères de Gul et Kaisar, Zikri Elpetta, était un compositeur bien connu. Avec des collègues, il a créé un centre des arts et de la culture ouïghour. Gul et Kaisar ont grandi autour de musiciens, danseurs et poètes. En 1992, Gul s’est rendu au Japon pour participer à un festival de danse étudiant. Elle a remporté une médaille d’or.

Elle, son frère et leurs pairs ont grandi dans une période relativement détendue. La révolution culturelle de Mao a pris fin avec la mort de ce dirigeant en 1976. Gul a étudié dans des écoles ouïghoures, dotées d’enseignants ouïghours, enseignant dans la langue ouïghoure. Il y avait relativement peu de Chinois Han dans le pays. Mais les choses ont changé après l’effondrement de l’Union soviétique.

Les dirigeants chinois ont été effrayés par cet effondrement. Soudain, il y avait des pays turcs indépendants, comme le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan. Les dirigeants chinois se méfiaient d’un Ouïghouristan ou de tout autre pays de ce genre. Ils ont imposé une règle plus stricte et ont déplacé de nombreux Chinois Han dans la région.

Gul a étudié à l’Université normale du Xinjiang, se concentrant sur la langue ouïghoure et sa littérature. Son plan était de devenir enseignante – mais elle s’est lancée dans la télévision, créant et animant des programmes pour enfants. Ce sont les premiers programmes télévisés pour enfants que le Turkestan oriental ait jamais connus. «D’une certaine manière, je suis devenu enseignant», note Gul. Elle adorait son travail et devint bientôt un nom familier.

Elle a travaillé non seulement pour Xinjiang TV, en Ouïghour, mais aussi pour CCTV – China Central Television – en chinois. Elle est apparue dans des vidéoclips, des publicités, des films. Elle avoue qu’elle était un peu une star.

Finalement, cependant, elle fut perturbée par ce qu’elle avait à faire. Elle servait de la propagande. Par exemple, elle devait rendre compte des enfants ouïghours qui avaient été emmenés de leurs villages vers le «continent». (Gulchehra Hoja se réfère au Turkestan oriental comme «notre pays» et à la Chine dans son ensemble comme «le continent».) Les enfants ouïghours étaient en train d’être transformés en Chinois. Ils ont beaucoup souffert, elle pouvait voir. Mais elle a dû signaler qu’ils étaient heureux et reconnaissants.

Fatalement, elle a fait un voyage en Europe en 2001. Elle a passé beaucoup de temps à regarder une chose relativement nouvelle: Internet. Ce n’était pas possible chez nous. Gul a appris ce que les Ouïghours de la diaspora disaient et faisaient. Elle a vu le travail de Radio Free Asia, basée à Washington, DC. Elle a ressenti une vague de honte à propos de ce qu’elle avait fait – la machine qu’elle servait.

À Vienne, elle a offert ses services à RFA. Elle savait, bien sûr, que cela aurait un impact important, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur la vie de sa famille. Cependant, elle sentait qu’elle ne pouvait rien faire d’autre. «Je ne pouvais plus mentir. Elle voulait diffuser la vérité.

Une fois arrivée en Amérique, elle a appelé chez elle. Elle a dit à son père où elle était et pourquoi. Il resta silencieux, le prenant, pendant dix ou quinze secondes. Puis il a dit: “Oh, ma courageuse fille.” Lui et sa femme sont très fiers de ce que Gul a fait.

Immédiatement, ils ont été pris pour cible par les autorités: interrogés, harcelés. Ils ont été contraints de quitter leur emploi. D’autres membres de la famille ont été ciblés de la même manière, tout comme les amis de Gul. Les preuves de sa carrière – cassettes, films, etc. – ont été interdites. Ils essayaient de faire de Gul une non-personne.

En Amérique, elle ne connaissait personne et elle ne connaissait pas l’anglais. Comme elle l’a dit dans une conférence l’année dernière, «Je suis passée du statut de personne à celui de personne». Mais elle a continué son travail, sa vocation. Elle a épousé un Ouïghour né au Kazakhstan soviétique. Ils ont trois enfants, deux filles et un garçon. À propos de son mari, Gul dit: «Il est très favorable et il est très courageux.»

Le frère de Gul, Kaisar, était autrefois sur le point de se marier. Mais les autorités chinoises exercent une forte pression sur la famille de la future mariée. Kaisar ne s’est jamais marié. Dire que cela et d’autres pèsent lourdement sur Gul serait un gros euphémisme.

Photo finale de la famille, ensemble. (Photo gracieuseté de Gulchehra Hoja)

En 2017, la Chine a réprimé, avec une férocité folle, raflant en masse les Ouïghours. Radio Free Asia était à l’avant-garde des reportages sur ces événements. La Chine a accusé Gulchehra Hoja d’être une terroriste, la plaçant sur la liste des plus recherchés. Kaisar a été arrêté et jeté dans les camps. Les autorités ont dit à ses parents que c’était à cause des reportages de Gul.

Il y a 15 Ouïghours, ou Américains ouïghours, qui travaillent à RFA. Ils sont très proches, comme vous pouvez l’imaginer. Huit d’entre eux ont actuellement des membres de leur famille dans les camps. Le gouvernement chinois tente de faire taire les journalistes. Ça ne fonctionne pas.

Le 28 janvier 2018, Gul a publié une interview avec un survivant du camp, Omurbek Eli. Cela a fait grand bruit. Dans la nuit du 31 janvier, 25 membres de la famille de Gul au Turkestan oriental ont été arrêtés.

Sa mère, Qimangul, a été emprisonnée pendant deux mois. Son père l’aurait été, mais il avait eu un accident vasculaire cérébral et était à l’hôpital: isolé, en tant qu’ennemi du peuple. Lui aussi a été qualifié de terroriste, cet archéologue âgé. En prison, Qimangul a vu et subi de nombreuses horreurs. Elle a réussi à en parler à sa fille, lors d’un appel téléphonique plus tard. Il n’y avait pas d’eau à boire. La nourriture était sale, nocive et Qimangul ne voulait pas la manger. Mais elle l’a fait, pour survivre – pour le bien de sa fille, a-t-elle dit. Qimangul ne voulait pas que Gul se blâme si elle mourait.

Qimangul se sentait déjà horrible d’avoir parlé de Kaisar à Gul – de lui avoir dit ce que les autorités avaient dit: qu’ils le saisissaient à cause des reportages de sa sœur.

Une fois sortie du camp, la mère a dit à sa fille quelque chose de presque drôle: “Vous devez faire du bon travail, car vous les avez mis très en colère.”

Elle a également dit qu’elle avait acquis une appréciation pour les plus petites choses de la vie, ou des choses que l’on pourrait tenir pour acquises – comme la disponibilité de l’eau à boire. «Tout sentait beau, tout était beau. Je suis reconnaissant pour tout – le soleil au-dessus, l’herbe en dessous. La vie est si précieuse, si précieuse.

À ce jour, sept des proches de Gul sont hors des camps. Dix-huit sont toujours là, et cela inclut des personnes que Gul n’a même jamais rencontrées: elles sont nées après sa défection, il y a 20 ans.

Ces derniers jours, Gulchehra Hoja a vécu une expérience que peu d’entre nous vivront jamais: elle a regardé sa mère et son frère, en vidéo, faire un témoignage forcé. Il était facile de dire qu’ils étaient sous la contrainte, dit Gul. Aucun des deux n’a regardé la caméra. Et leur langage corporel en disait long.

Kaisar a été contraint de dénoncer sa sœur. Pourtant, elle était ravie. Elle savait qu’il lisait un scénario – en plus, il était vivant! La vidéo l’a prouvé. Kaisar n’était pas sorti de prison depuis très longtemps, Gul pouvait le dire: ses cheveux commençaient à peine à repousser. «Je le connais et il adore ses cheveux. C’était un très beau gars. Le voir vivant – même en mauvais état – signifiait tout pour elle.

Le scénario de Qimangul lui faisait dire que sa vie était belle et normale dans la province du Xinjiang. C’était un non-sens évident. Et Gul a senti l’amour de sa mère pour elle se manifester, même dans cette horrible vidéo.

Une question: les habitants de la grande et vaste Chine savent-ils ce qui se passe dans la province du Xinjiang ou dans le Turkestan oriental? Savent-ils ce que le gouvernement fait au peuple ouïghour? Beaucoup ne le savent pas, dit Gul. Et beaucoup savent des choses qui ne vont pas. Les médias d’État leur disent sans cesse que les Ouïghours sont des terroristes musulmans – comme l’EI ou Al-Qaïda – et que le gouvernement en protège le peuple chinois. Selon Gulchehra Hoja – et tous les autres Ouïghours, franchement – la seule réponse est l’indépendance. L’espoir de vivre en relative harmonie avec les Chinois Han, sous le régime de Pékin, est détruit.

Gul ne regrette pas la décision qu’elle a prise à Vienne, à l’été 2001: la décision de quitter la Chine et d’aller à Radio Free Asia. Mais, encore une fois, le poids sur ses épaules et sur sa conscience est très, très lourd. «Mon corps est ici», dans la région de Washington, «mais mon esprit et mon âme sont de retour à la maison.» Elle ne cesse de penser à ses proches et aux autres Ouïghours dans les camps, privés des rudiments de la vie. «Chaque gorgée d’eau que je bois, j’y pense.»

De sa mère, Gul dit: «C’est une héroïne. C’est vraiment un héros. Elle a une pression artérielle élevée, elle a des problèmes cardiaques », mais elle a réussi à traverser le camp et« elle prend toujours soin de mon père ». Son père, dit Gul, est «un grand homme». Il «porte tellement de douleur, mais il peut toujours sourire, et il a tellement d’amour.» Jardinier, il donne à ses fleurs le nom de sa fille et de ses deux petites-filles. Il pourrait dire à sa femme un matin: «Gul fleurit aujourd’hui!»

À travers les larmes, le vrai Gul – l’humain Gul – dit: «Je veux juste être une bonne fille pour mes parents. Même un seul repas, je ne peux pas cuisiner pour eux! Une vraie fille musulmane ouïghoure est censée prendre soin de ses parents, surtout lorsqu’ils sont âgés. Cela, Gul ne peut pas le faire – mais elle en fait beaucoup.

Son travail, dit-elle, lui permet de conserver sa raison. Le fait de savoir qu’elle donne une voix aux sans-voix. Le fait qu’elle et ses collègues luttent contre le barrage de mensonges que le gouvernement chinois raconte chaque jour.

Je lui demande si elle a un dernier mot pour un public américain. «Profitez de votre liberté», dit-elle. «Appréciez ce que vous avez, chaque jour.» Aussi, «rappelez-vous que nous sommes tous connectés. Nous sommes une grande famille dans ce monde, sur ce globe, le seul globe que nous ayons. Faites attention à ceux qui souffrent »- Ouïghours, Syriens, autres. «Le monde sera meilleur si nous nous entendons, si nous nous aimons. Soyez un humain. Un humain reconnaissant. Je pense que demain sera meilleur.