Gulf Oil India dévoile sa nouvelle campagne digitale

La marque de lubrifiants Gulf Oil India a lancé sa nouvelle campagne numérique intitulée Gulf Ultrasynth ‘On a Smooth Drive’, en association avec Zoom. La campagne comprend quatre courts épisodes. Pendant qu’Aparshakti Khurana anime les épisodes, il se promène dans la ville avec d’autres célébrités, dont Rakul Preet Singh, Ali Fazal, Kenny Sebastian et Yashraj Mukhate. « Nous sommes en lien avec le parcours de ces célébrités ; Chez Gulf Oil, nous avons toujours été concentrés sur nos objectifs et ne laissons aucun obstacle entraver notre succès. Nous continuerons à redoubler d’efforts et à innover pour aider notre marque et notre entreprise à maintenir leur bon fonctionnement », a déclaré Ravi Chawla, directeur général et PDG de Gulf Oil Lubricants India.

La campagne a été diffusée sur les plateformes numériques. Alors que le premier épisode a été mis en ligne le 18 septembre, les trois autres épisodes sortiront chacun un week-end consécutif. Dans le cadre de la campagne, chaque épisode se compose de trois segments. L’hôte sera vu en train d’avoir une conversation fluide avec les célébrités. De plus, les épisodes contiendront également un message et une question d’un fan, un quiz et quelques faits amusants sur les films et les lieux.

Dans ces épisodes, la conversation est centrée sur le parcours des célébrités, abordant plusieurs sujets tels que les défis auxquels elles sont confrontées, comment elles ont surmonté ces obstacles. En outre, les célébrités révèlent également des anecdotes méconnues, notamment de la phase initiale de leur carrière alors qu’elles poursuivaient encore leurs rêves.

Gulf Oil Lubricants India Limited, qui fait partie du groupe Hinduja, commercialise une large gamme de lubrifiants automobiles et industriels, notamment des graisses et des batteries pour 2 roues. La marque Gulf prétend être présente dans plus de 100 pays.

