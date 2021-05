Gulfport Energy Stock: la grande nouvelle qui fait gagner aujourd’hui les actions GPORQ

Aujourd’hui, les investisseurs Gulfport Energy (OTCMKTS:GPORQ) et l’action de Gulfport Energy enregistrent des gains d’environ 4% au moment de la rédaction de cet article, un jour par ailleurs en baisse. Les marchés prennent une raclée au milieu des préoccupations d’inflation et une publication des minutes de la Réserve fédérale prévue pour aujourd’hui à 14h00, heure de l’Est.

Source: Shutterstock

Cela dit, Gulfport s’est avéré être l’un des rares points positifs sur un marché par ailleurs sombre et morose aujourd’hui. La société a annoncé hier qu’elle avait réussi à sortir de la faillite du chapitre 11. En tant que tel, la hausse d’aujourd’hui est celle que beaucoup s’attendaient à se matérialiser.

Actuellement, Gulfport se négocie en dessous de 5 cents par action, c’est donc l’un de ces paris à haut risque et à rendement élevé auxquels les investisseurs de détail ont été attirés ces derniers temps. En conséquence, je m’attendais à ce que ce titre attire plus d’attention sur cette nouvelle et connaisse un bond plus important.

Mais ce n’est ni ici ni là.

Plongeons dans l’actualité et voyons ce que cela signifie pour les investisseurs.

Gulfport Energy Stock voit son élan aujourd’hui

En novembre de l’année dernière, Gulfport a déposé une demande de protection contre les faillites. La société a annoncé un plan de restructuration visant à éliminer plus de 1,2 milliard de dollars de dettes, ainsi qu’à réduire le taux de consommation de trésorerie de la société.

Il semble que l’entreprise ait réussi sur tous les fronts à atteindre ces objectifs. Gulfport a récemment annoncé un bilan beaucoup plus solide à la sortie du chapitre 11. Il a réduit sa dette de plus de 1,2 milliard de dollars, annoncé 135 millions de dollars de liquidités et un ratio dette nette / EBITDA d’environ 1,5 fois. Ce n’est pas mal, compte tenu de la situation de cette entreprise il y a à peine quelques mois.

De plus, Gulfport a annoncé un remaniement du conseil d’administration et de nouveaux dirigeants pour mener la charge en avant.

Les investisseurs semblent adhérer à cette vision aujourd’hui. Cela dit, les actions de la société se sont négociées jusqu’à présent sur un volume inférieur à la moyenne, et certains investisseurs peuvent être consternés par le gain plutôt faible. La capitalisation boursière de Gulfport place cette société dans le segment des micro-capitalisations du marché, évalué à moins de 10 millions de dollars actuellement. Par conséquent, l’action de Gulfport Energy reste aujourd’hui un pari hautement spéculatif.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.