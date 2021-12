Gummy perd du poids et a l’air de mieux en mieux, utilise un manchon gastrique | INSTAGRAM

La belle conductrice mexicaine, Gomita, a laissé ses fans sur les réseaux sociaux choqués par sa nouvelle silhouette, elle a perdu beaucoup de poids grâce à une procédure de manchon gastrique.

Le célèbre a l’air mieux et plus sain, ses fans ne peuvent s’empêcher de remarquer ce grand changement et elle a l’air mieux et plus confiante.

Récemment téléchargé Photos et ceux vidéos dans lequel il démontre les excellents résultats qu’il a dans sa procédure, atteignant une silhouette mince et surtout se sentant beaucoup mieux et cela se voit.

Nous ne voulons pas dire qu’il n’a pas été vu avant jolieEn fait, ses followers savent qu’elle a toujours été belle, elle cherchait simplement une amélioration, car nous savons qu’être mince est synonyme de soins personnels à la fois physiques et nutritionnels, c’est donc cette combinaison qui l’a aidée à rester et à profiter du processus. .

S’adressant aux vidéos, ce sont des pièces de divertissement où il a démontré cette nouvelle étape de sa vie, nous pouvons l’apprécier dans une combinaison intégrale entièrement ajustée, avec des motifs et des dessins qui la rendaient encore plus coquette.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO VOQUETO DE GOMITA



Gomita partage ses améliorations, elle est très heureuse d’atteindre ses objectifs.

De plus, dans son compte Tik Tok, il indique également à quel point il se sent bien, avoir atteint l’objectif est également une circonstance qui lui donne de l’énergie pour continuer à avancer dans sa carrière et dans sa création de contenu.

Jusqu’à présent, elle a perdu 10 kilos, quelque chose qui la remplit de bonheur et lui assure qu’elle continuera à s’efforcer de rester aussi bien que possible, dans tous les aspects qu’elle peut atteindre, afin que ce soit quelque chose d’équilibré.

Dans Show News, nous continuerons à partager les nouvelles sur gumdrop, les nouvelles les plus intéressantes à ce sujet, et bien sûr le contenu le plus coquette que vous pouvez télécharger pour montrer et profiter de cette nouvelle façon de vivre que vous avez atteint.