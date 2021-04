Gun rend hommage au prince Philip alors que le Royaume-Uni entre en deuil de huit jours

«Son Altesse Royale a été un grand ami, une source d’inspiration et un modèle pour les forces armées et il nous manquera énormément, a déclaré le général Sir Nick Carter, chef d’état-major britannique de la Défense.

Des coups de feu dans toutes les capitales du Royaume-Uni ainsi qu’à bord de certains navires de la Royal Navy samedi ont rendu hommage au prince Philip, mari de la reine Elizabeth II et du duc d’Édimbourg, décédé à l’âge de 99 ans au château de Windsor vendredi.

Les 41 coups tirés samedi à Londres, Cardiff, Belfast et Édimbourg à raison d’un coup par minute à partir de midi, heure locale, marquent le début d’une période de deuil national de huit jours.

«La tradition des coups de feu tirés dans tout le pays pour marquer des événements nationaux importants remonte au moins au 18e siècle, et il existe des archives historiques de saluts qui ont eu lieu dès le 14e siècle, lorsque les armes et les munitions ont commencé à être adoptées plus largement. , a lu une déclaration sur le site Web royal.

«Des coups de feu similaires ont été tirés pour marquer la mort de la reine Victoria en 1901», note-t-il.

Ils honorent également les liens militaires solides du duc, ayant servi avec la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le duc d’Édimbourg a servi parmi nous pendant la Seconde Guerre mondiale et il est resté dévoué à la Royal Navy et aux forces armées dans leur ensemble. Une vie bien vécue, Son Altesse Royale nous laisse un héritage d’esprit indomptable, de fermeté et d’un sens du devoir inébranlable. De la part de tous ceux qui servent aujourd’hui et qui ont servi, merci », a-t-il dit.

On demande aux gens de regarder les saluts d’armes à feu à distance lorsqu’ils sont diffusés à la fois en ligne et à la télévision.

Conformément aux préoccupations liées à la pandémie de coronavirus, le palais de Buckingham a demandé au public de ne pas se rassembler en grand nombre dans les résidences royales et d’envisager de faire un don à une association caritative au lieu de laisser des fleurs à la mémoire du duc.

Un livre de condoléances en ligne a également été lancé sur le site officiel du palais.

En annonçant la mort du duc vendredi, le palais de Buckingham a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé.

«La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.»

Le fils aîné du duc, le prince Charles le prince de Galles, a décrit la vie de son père comme une «réalisation étonnante».

Je pense qu’il voudra probablement qu’on se souvienne de lui comme d’un individu à part entière, a déclaré Charles, qui héritera du titre de duc d’Édimbourg de son père.

Il ne souffrait pas volontiers des imbéciles, donc si vous disiez quelque chose d’ambigu, il irait se décider », alors peut-être que cela vous a incité à choisir vos mots avec soin. Il était très doué pour vous montrer comment faire les choses et vous apprendre à faire les choses, a-t-il dit.

Il est rapporté que Charles, l’héritier du trône britannique, s’est rendu au château de Windsor pour rendre visite à sa mère, la reine, vendredi après-midi.

Sa sœur, la princesse Anne, a déclaré à propos de son défunt père qu’il «traitait tout le monde comme un individu et leur accordait le respect qu’il estimait être dû en tant qu’individus».

Pendant la période de deuil national, les drapeaux de l’Union seront mis en berne, les présentateurs de télévision porteront du noir et le Parlement n’adoptera aucune nouvelle loi. Conformément à la tradition, la reine n’exercera aucune fonction ni en public ni en privé, et aucune nouvelle loi exigeant la sanction royale ne lui sera envoyée pour approbation.

L’abbaye de Westminster à Londres a sonné sa cloche de ténor une fois toutes les 60 secondes pendant 99 fois à partir de 18h00 vendredi, pour honorer chaque année de la vie du duc.

Ses funérailles auront lieu à la chapelle Saint-George du château de Windsor, dans le sud-est de l’Angleterre, mais les arrangements ont été modifiés à la lumière de la pandémie de coronavirus.

De plus amples détails sur les funérailles cérémoniales royales, par opposition à des funérailles d’État conformes aux souhaits du royal, deviendront clairs au cours des prochains jours.

Les partis politiques ont suspendu leur campagne pour les élections locales le 6 mai et le Parlement devrait honorer le duc avec une session spéciale de la Chambre des communes lundi.

