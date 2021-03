Gündoğan nommé joueur du mois de Premier League en février

12/03/2021 à 13:13 CET



& Idot; lkay Gündo & gbreve; an, joueur de la Manchester City, a été nommé meilleur joueur de la première ligue du mois de février. Pendant cette période, il a marqué quatre buts et a signé deux passes pour l’équipe formée par Pep Guardiola.

Au cours du mois de février, le milieu de terrain a disputé cinq matchs, tous débutants, et n’a perdu que le match contre lui. Everton en raison d’une blessure. Ses accolades dans des matchs difficiles tels que Liverpool et Tottenham Ils ont aidé leur équipe à gagner tous les points possibles en février.

Sa belle arrivée du deuxième rang se traduit cette saison par quelques chiffres qui pourraient bien provenir d’un avant-centre. Jusqu’à présent, l’Allemand a marqué douze buts en 29 matchs de première ligue, plus deux buts en Des champions avec le t-shirt « skyblue ».

Et est-ce que depuis le début de 2021, seuls cinq joueurs ont marqué plus de dix buts dans les principales ligues européennes. En plus de Gündo & gbreve; an, ils ont dépassé cette marque Leo Messi, Robert Lewandowski, André Silva Oui Luis Suarez, tous en avant.