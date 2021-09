Gunning de Darren Till sera le 1er champion des 3 divisions de l’UFC, 170, 185 et 205 lb.

Lire du contenu vidéo

Conor McGregor, Daniel Cormier et Amanda Nunes ont détenu des titres UFC dans 2 divisions … mais un champion de 3 divisions – cela n’a jamais été fait – du moins pas encore.

C’est exactement ce que la star de l’UFC de 28 ans Darren Till raconte TMZ Sports il essaie de faire.

“Pour moi, je poursuis quelque chose de totalement différent. Je veux être génial. Je suis sur la voie de la grandeur et je suis un des meilleurs prétendants. Je veux être champion dans deux divisions, peut-être trois. Je le sais on dirait que je rêve, mais je dois rêver. C’est moi.

18-3 Till, le poids moyen de l’UFC classé n ° 9 (185 lb), a remporté des victoires contre des adversaires de renom comme Kelvin Gastelum, Donald “Cowboy” Cerrone et Stephen Thompson.

DT a un gros combat ce week-end contre le n°5 Derek Brunson. Le vainqueur, avec une performance impressionnante, pourrait se retrouver en première position pour un combat pour le titre contre Israël Adesanya ou Robert Whittaker (ils se battent probablement au début de 2022).

C’est 1 division… mais il en resterait encore 2 à conquérir, les poids mi-moyens (170 lb) et les poids lourds légers (205 lb). Une différence de 35 livres est ÉNORME… mais Till, qui mesure 6’0″, pense qu’il peut perdre du poids.

“Je crois [I can do it]. Je sais que je peux faire un dernier hourra à 170 [lbs.] contre le champion Kamaru Usman, et 205, mais qui sait. J’ai toujours rêvé d’être champion du monde de la division deux poids à l’UFC.”

“Je sais que trois, c’est exagéré et je sais que je dois accumuler beaucoup de victoires, mais je suis un jeune enfant qui rêve.”

En fait, Darren avait l’habitude de se battre au poids welter … mais en perdant les livres. était brutale.

Mais, il pense qu’il peut faire le poids … et en ce qui concerne les combats réels, Till ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens plus dangereux dans l’Octogone.

La 1ère étape vers la domination des 3 divisions commence ce samedi à l’UFC Fight Night.

Restez à l’écoute …