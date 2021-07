Gunpowder Milkshake de Netflix: où vous avez déjà vu le casting

Michelle Yeoh (Florence)

Florence, l’un des membres de la fraternité mortelle des assassins dans Gunpowder Milkshake est interprétée par l’incomparable Michelle Yeoh, qui fait partie du cinéma international depuis des années à ce stade, s’avérant rôle mémorable après rôle mémorable dans un certain nombre de genres différents. . Selon votre date de naissance, vous reconnaîtrez soit Yeoh dans des films comme Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha ou Crazy Rich Asians, pour ne citer que quelques films crédités à la talentueuse actrice.

Un élément de l’univers Star Trek depuis qu’il a rejoint le casting de Star Trek: Discovery en 2017, les crédits télévisés de Michelle Yeoh sont impressionnants, et il ne semble pas qu’elle ralentisse de si tôt. Avec une liste d’émissions à venir qui comprend une série Star Trek sans titre, Ark: The Animated Series et The Witcher: Blood Origin, attendez-vous à voir beaucoup Yeoh sur le petit écran dans un proche avenir. Et puis il y a ses films à venir comme Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Minions : L’Ascension de Gru, Avatar 2.