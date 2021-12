Guns N’ Roses : 30e anniversaire de la réédition Deluxe de « Use Your Illusion » prévue l’été prochain

GUNS N’ ROSES prépare une réédition de luxe du « Utilise ton illusion » albums pour une sortie provisoire à l’été 2022.

Sabrer a partagé la nouvelle de l’arrivée du set lors d’une interview avec Biff Bam Pop! éditeur en chef Andy Burns.

Parlant du fait que le « Utilise ton illusion » la réédition ne coïncidera pas avec le 30e anniversaire de la sortie originale des LP, le ARMES À FEU Le guitariste a déclaré: « Il a été retardé par la pandémie mais il sort, je pense cet été. Il y a un tas de trucs cool en direct – quelques spectacles. Le Ritz [in New York City] des années 90, comme au début des années 90, et un spectacle que nous avons fait à Las Vegas en 1989, je pense que c’était le cas. Et c’est en fait l’émission à laquelle j’ai rencontré mon ex-femme, donc j’avais vraiment du mal à faire même ce putain de disque. »

Sabrer faisait apparemment référence au dernier des trois spectacles d’échauffement GUNS N’ ROSES réservé au Ritz à New York avant de se lancer dans sa « Utilise ton illusion » tournée en 1991. Le concert du 16 mai 1991 était connu pour être le chanteur de nuit Hache Rose s’est cassé un pied après avoir fait un bond en avant pendant la performance du groupe de « Tu pourrais être mien ».

Quant au spectacle de Las Vegas inclus dans le coffret, Sabrer parlait apparemment de la représentation du 25 janvier 1992 au Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, où lui et sa désormais ex-femme Perla Ferrar première rencontre.

En 2011, lorsque le « Utilise ton illusion » les albums fêtaient leurs 20 ans, Sabrer dit au Royaume-Uni Guitare totale magazine : « Je ne sais pas [of the two albums] Je préfère. je n’ai pas écouté le ‘Utilise ton illusion’ albums depuis si longtemps, je ne sais même pas ce qu’il y a sur chacun. Je connais des gens qui préfèrent le bleu au rouge. Ou peut-être est-ce l’inverse.

« J’étais juste totalement obsédé par la création du ‘Illusion’ disques et quand je suis entré dans ce studio, j’étais complètement absorbé par tout ce qui avait trait à eux, tout le temps », a-t-il déclaré. « Parce que cela faisait si longtemps.

« Nous avions fait ‘Appétit [For Destruction]’ et ensuite tourné pendant des années et pour moi, et je sais que pour quelques autres gars nous nous étions écrasés et brûlés. Alors nous nous sommes sortis du putain de bourbier et nous nous sommes remis au travail. »

« C’était définitivement exploratoire par rapport à ‘Appétit’« , a-t-il dit. » Je veux dire, honnêtement, j’aurais préféré faire un disque avec seulement 10 putains de chansons un peu plus simples, mais c’était l’occasion de faire enfin retravailler le groupe. «

Sabrer a révélé qu’il y avait un désaccord au sein du groupe sur la quantité d’instrumentation supplémentaire à mettre sur les pistes.

« Le problème était avec Izzy [Stradlin, GUNS guitarist], » Sabrer mentionné. « Parce que l’album a atteint des proportions si gargantuesques en ce qui concerne la production et la complexité et les attentes massives [that] Izzy a commencé à tirer sa révérence. Il était plus difficile à trouver, parce que c’était contre sa philosophie rock and roll, avec laquelle je suis totalement d’accord.

« Nous avons parcouru les pistes de base et je pense que c’est ce qui a donné aux albums une sensation si naturelle. Mais quand nous avons commencé à prendre le temps de faire des overdubs et des voix, il a en quelque sorte disparu. »

