Guns N’ Roses annonce de nouvelles dates de tournée du stade – 14 nouvelles dates

Guns N ‘Roses a annoncé le report des dates de sa tournée des stades – à partir de juillet.

Leur tournée américaine a été interrompue par la pandémie de coronavirus, mais maintenant les rockers sont de retour sur la route. La tournée débutera le 31 juillet au stade Hersheypark, avec 14 dates supplémentaires. Le nouveau groupe de Wolfgang Van Halen, Mammoth WVH, fera la première partie du spectacle. Ils interpréteront des chansons de leur prochain premier album éponyme, qui sortira le 11 juin.

Les nouvelles dates de la tournée du stade Guns N’ Roses se déroulent jusqu’au début octobre et les billets sont en vente dès maintenant.

Les billets pour les dates reprogrammées sont disponibles à l’achat dès maintenant, tandis que les billets pour les nouvelles dates seront mis en vente le 4 juin. Consultez le programme complet de la prochaine tournée du stade Guns N ‘Roses ci-dessous.

Dates de la tournée du stade Guns N ‘Roses 2021Hershey, PA @ Hersheypark Stadium – 31 juilletBoston, MA @ Fenway Park – 3 aoûtEast Rutherford, NJ @ MetLife Stadium – 5 aoûtDetroit, MI @ Comerica Park – 8 aoûtFargo, ND @FargoDome – 11 aoûtMissoula, MT @ Washington-Grizzly Stadium – 13 aoûtCommerce City, CO @ Dick’s Sporting Goods Park – 16 aoûtLos Angeles, CA @ Banc of California Stadium – 19 août Portland, OR @ Moda Center – 22 aoûtSan Jose, CA @ SAP Center – 25 aoûtLas Vegas, NV @ Lieu pas encore annoncé – 27 aoûtPhoenix, AZ @ Phoenix Suns Arena – 30 aoûtDallas, TX @ American Airlines Center – 1er septembreNapa, CA @ BottleRock Napa Valley – 4 septembreIndianapolis, IN @ Lucas Oil Stadium – 8 septembreAtlantic City, NJ @ Hard Rock Live à Etess Arena – 11 septembreAtlantic City, NJ @ Hard Rock Live à Etess Arena – 12 septembreChicago, IL @ Wrigley Field – 16 septembreMilwaukee, WI @ American Family Insurance Amphitheatre – 18 septembre. Paul, MN @ Xcel Energy Center – 21 septembreColumbus, OH @ Schottenstein Center – 23 septembreBaltimore, MD @ Royal Farms Arena – 26 septembreRaleigh, NC @ PNC Arena – 29 septembreHollywood, FL @ Hard Rock Live Arena – 2 octobreHollywood, FL @ Hard Rock Arène en direct – 3 octobre

Le retour de ces tournées de stades signale que l’industrie de la musique live pourrait bientôt revenir en force. Des millions de fans de musique à travers l’Amérique sont prêts à recommencer à soutenir leurs artistes préférés en les voyant en direct.

A propos de l’auteur