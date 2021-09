Guns N’ Roses annonce une nouvelle collection ‘Hard Skool’

in

Guns N’ Roses ont annoncé une nouvelle collection de quatre chansons, Hard Skool, qui arrivera le 25 février 2022, exclusivement aux Guns N’ Roses boutique officielle.

La collection sera composée du nouveau single, “École dure,” qui est sorti la semaine dernière (le 24 septembre), des enregistrements live de ” Don’t Cry ” de 1991 et ” You’re Crazy ” de 1987, ainsi que de ” Absurd “, un single surprise sorti en août 2021 et qui a marqué la première nouvelle chanson du groupe. en plus d’une décennie.

Le disque de quatre pistes sera la première sortie non-single à présenter trois membres de la formation classique du groupe – Axl Rose, Duff McKagan et Slash – jouant ensemble en studio pour la première fois en 28 ans.

Le guitariste Slash et le bassiste McKagan ont quitté Guns N’ Roses après la sortie de l’album de 1993 L’incident des spaghettis ?, tandis que Rose est restée omniprésente en tant que leader du groupe. Les deux anciens membres ont définitivement retrouvé le groupe en 2016.

Hard Skool mettra également en vedette le guitariste Richard Fortus, le batteur Frank Ferrer et les claviéristes Dizzy Reed et Melissa Reese.

“Hard Skool” et “Absurd” ont été écrits pendant les sessions de l’album Chinese Democracy du groupe en 2008. “Hard Skool” était à l’origine connu sous le nom de “Jackie Chan”, tandis que “Absurd” est un remaniement d’une chanson inédite intitulée “Silkworms”. Ce dernier morceau a fait ses débuts en direct au concert de Guns N’ Roses au Fenway Park de Boston quelques jours avant sa sortie officielle.

Le groupe termine actuellement sa dernière tournée nord-américaine avec des concerts en Caroline du Nord et en Floride pour conclure la tournée. L’année prochaine, ils feront la tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe et au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, le single classique de Guns N’ Roses “Sweet Child O’ Mine” a récemment dépassé le milliard de streams sur Spotify. Le single de 1987 était auparavant le premier clip des années 80 à dépasser le milliard de vues sur YouTube en 2019.

Hard Skool sortira le 25 février 2022 et est disponible en précommande.

Liste des morceaux de Hard Skool :

1. L’école dure

2. Absurde

3. Ne pleure pas (En direct)

4. Vous êtes fou (Live)