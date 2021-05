Guns N ‘Roses et Foo Fighters parmi les têtes d’affiche du festival Bottlerock de cette année

GUNS N ‘ROSES et FOO FIGHTERS font partie des têtes d’affiche de cette année BouteilleRock Napa Valley Festival.

Plus de 80 actes musicaux, dont Stevie Nicks, Miley Cyrus, Étalon Megan Thee, G-Eazy et COURIR LES BIJOUX, se produira lors de l’événement de trois jours consacré à la musique, au vin, à la bière artisanale et à la cuisine, qui aura lieu à Napa Valley Expo à Napa du 3 au 5 septembre 2021.

“Nous sommes ravis de ramener de la musique live dans la Napa Valley cet automne, sans doute la plus belle période de l’année dans la région viticole”, a déclaré Dave Graham de BouteilleRock Napa Valley. “Nous sommes heureux de récompenser nos fidèles fans avec une programmation qui présente une fois de plus une grande variété de genres, combinant des interprètes légendaires avec des groupes émergents et certains des artistes les plus connus au monde.”

Les billets du festival de trois jours seront mis en vente à 10h00 HAP le jeudi 20 mai 2021 sur BottleRockNapaValley.com. Le 2021 BouteilleRock Napa Valley la programmation d’une journée sera annoncée le lundi 24 mai et les billets d’une journée seront mis en vente le jeudi 27 mai.

L’un des festivals les plus innovants et les plus agréables des États-Unis, BouteilleRock Napa Valley présente une combinaison inégalée des plus grands groupes et artistes du monde aux côtés des artistes musicaux les plus en vogue.

Tous les billets 2020 sont valables pour les dates de septembre. Pour vous pré-inscrire, obtenir des billets de 3 jours ou découvrir les options de retour de billets, veuillez visiter www.bottlerocknapavalley.com. Les quantités de billets sont extrêmement limitées; les fans sont encouragés à acheter leurs billets tôt.

Les billets d’admission générale de trois jours coûtent 369 $ / pp, les billets VIP de trois jours sont de 849 $ / pp, les billets pour le Skydeck de trois jours et les billets pour la suite VIP Marriott Bonvoy + American Express de trois jours sont de 1599 $ / pp, et les billets Platine de trois jours sont 4350 $ / personne Les membres de la carte American Express peuvent acheter des billets de trois jours avant le grand public à compter du lundi 17 mai à 10 h 00 HAP, jusqu’à épuisement des stocks.

BouteilleRock Napa Valley présente également sa légendaire scène culinaire Williams Sonoma, mettant en vedette un mashup unique de démonstrations culinaires avec des chefs renommés, des célébrités, des artistes et des stars du rock. Les détails seront annoncés à une date ultérieure.

BouteilleRock Napa Valley suivra toutes les directives de santé et de sécurité COVID-19 locales et nationales requises au moment du festival pour offrir une expérience de festival en toute sécurité.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).