Guns N ‘Roses, Foo Fighters, Kiss et Korn seront les têtes d’affiche de l’édition 2022 de Welcome To Rockville Festival

GUNS N’ ROSES, COMBATTANTS DE FOO, EMBRASSER et CORN sera en tête d’affiche de l’édition de l’année prochaine du Bienvenue à Rockville festival, qui aura lieu du 19 au 22 mai 2022 au Daytona International Speedway de renommée mondiale à Daytona Beach, en Floride.

Bienvenue à Rockville est produit par la société basée à Los Angeles Danny Wimmer présente, l’un des plus grands producteurs indépendants de festivals de destination en Amérique. Supplémentaire DWP les événements comprennent Réplique, Bourbon et au-delà, Épicentre, Ville natale en hausse, Plus fort que la vie, Sonic Temple Art + Festival de musique et plus. Ils sont aussi les co-créateurs de Rock sur la plage, le festival de rock le plus important et le plus acclamé d’Amérique, qui a célébré sa 12e et dernière année en 2018.

Danny Wimmer, fondateur de Danny Wimmer présente, a déclaré dans un communiqué : « Nous savions que nous devions faire quelque chose d’énorme pour suivre le plus grand Bienvenue à Rockville dans l’histoire, nous sommes donc allés chercher les légendes du rock @gunsnroses, les nouveaux membres du Rock & Roll Hall of Famers, @foofighters, (vous vouliez le meilleur, nous vous avons eu le meilleur) @kissonline et DWPle groupe le plus demandé de @korn_official. Nous sommes impatients de battre des records au WORLD CENTER OF ROCK avec vous, rendez-vous en 2022 ! »

Cette année Bienvenue à Rockville a débuté jeudi (11 novembre) et se poursuivra jusqu’à dimanche (14 novembre). Le festival de quatre jours comprend 70 groupes, dont METALLIQUE, NŒUD COULANT et PERTURBÉ.

Bienvenue à Rockville, qui a été annulé en 2020 en raison de problèmes liés au COVID-19, a déménagé de Jacksonville à Daytona Beach en 2021 parce que les organisateurs ont déclaré qu’il était devenu trop grand pour Metropolitan Park.

L’édition de cette année devait attirer environ 40 000 fans par jour après avoir été étendue de trois à quatre jours, sans compter une liste supplémentaire de groupes de pré-party qui se sont produits pour les campeurs mercredi soir.



