Guns N’ Roses interprète une “nouvelle” chanson “absurde” au Fenway Park de Boston (vidéo)

GUNS N’ ROSES a interprété une version retravaillée de la chanson “Vers à soie” lors de son concert mardi soir (3 août) au Fenway Park de Boston.

“Certains d’entre vous ont peut-être entendu ça sous un autre nom, mais c’est vraiment absurde d’essayer ça”, a déclaré le chanteur. Axl Rose dit en présentant le morceau. “N’était-ce pas drôle ? Et ils ne connaissent même pas encore la blague. D’accord, ça s’appelle ‘Absurde’.”

Après avoir joué la chanson, Rose plaisanté: “Tu vois? Je ne suis jamais à court de chansons d’amour. C’était amusant. Alors tu l’as entendu ici en premier, un nouveau GUNS N’ ROSES chanson.”

GUNS N’ ROSES dernière performance “Vers à soie”, qui aurait été écrit au cours de la “Démocratie chinoise” séances, en 2001.

GUNS N’ ROSES a lancé sa tournée d’été 2021 le 31 juillet au stade Hersheypark à Hershey, en Pennsylvanie. Doublé “Nous sommes F’N Back!”, ce trek fait suite à la “Pas dans cette vie” course qui a commencé en avril 2016 et est devenue la tournée n ° 3 la plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore.

Comme ce fut le cas avec “Pas dans cette vie”, le courant GUNS N’ ROSES la tournée comprend des membres de la programmation classique Sabrer (guitare), Duff McKagan (basse) et Rose soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Franck Ferrer, claviériste Roseau étourdi et deuxième claviériste Mélissa Reese.

La production en tournée massive fera des arrêts à Detroit, Los Angeles, Dallas, Chicago et plus encore avant de se terminer par deux spectacles à Hollywood, en Floride, au Hard Rock Live Arena les 2 et 3 octobre 2021.

ARMES À FEU a lancé sa tournée de retrouvailles tant attendue et tant attendue avec un spectacle de club en avril 2016 à Hollywood et des apparitions à Las Vegas et au California’s Coachella Festival.

Le groupe travaillerait maintenant sur un nouvel album studio – le premier sous le ARMES À FEU bannière depuis les années 2008 “Démocratie chinoise” et le premier à présenter Rose, Sabrer et McKagan depuis 1993.



