GUNS N’ ROSES jouera le tout premier concert de rock au stade Allegiant de Las Vegas le vendredi 27 août. Le spectacle fait partie de la tournée américaine du groupe, qui débutera le 31 juillet à Hershey, en Pennsylvanie. Le soutien sur le trek viendra de Wolfgang Van Halen‘s Mammouth WVH.

Les billets pour le concert de Vegas commencent à 39,50 $ et seront mis en vente le samedi 12 juin à 10 h sur Gunsnroses.com. UNE Train de nuit La prévente du fan club aura lieu du mercredi 9 juin à 10h au vendredi 11 juin à 22h

En 2019, GUNS N’ ROSES‘ “Pas dans cette vie” tournée est devenue la tournée n ° 3 la plus lucrative de l’histoire de Billboard Boxscore.

“Pas dans cette vie” membres de la programmation classique en vedette Sabrer (guitare), Duff McKagan (basse) et Axl Rose (voix) soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Franck Ferrer, claviériste Roseau étourdi et deuxième claviériste Mélissa Reese.

ARMES À FEU a lancé sa tournée de retrouvailles tant attendue et tant attendue avec un spectacle de club en avril 2016 à Hollywood et des apparitions à Las Vegas et en Californie Coachella Festival.

Le groupe travaillerait maintenant sur un nouvel album studio – le premier sous le ARMES À FEU bannière depuis les années 2008 “Démocratie chinoise” et le premier à figurer Rose, Sabrer et McKagan depuis 1993.

Mammouth WVHLe premier album éponyme de sortira le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Wolfgang a écrit toutes les chansons et a interprété toute l’instrumentation et le chant sur le LP.

Mammouth WVH a fait ses débuts à la télévision du premier single “Distance” en février comme une performance électrique sur “Jimmy Kimmel en direct !” et un arrangement acoustique exclusif sur CNB‘s “Aujourd’hui”.

Novembre dernier, Wolfgang a confirmé avoir demandé à son père, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, pour obtenir l’autorisation d’utiliser le Mammouth WVH nom du groupe pour son projet solo. Mammouth WVH est un clin d’œil à l’histoire familiale – Eddie et Alex Van Halenle groupe s’appelait MAMMOUTH quand le chanteur David Lee Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.

Crédit photo: Katarina Benzova



Las Vegas ! Le tout premier spectacle de rock à @AllegiantStadm arrive. Rendez-vous le 27/08. Prévente Nightrain demain, mise en vente samedi 10h locale. https://t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/9aXTLWidMJ – Guns N ‘Roses (@gunsnroses) 8 juin 2021

Mots clés:

armes à feu et roses

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).