Guns N ‘Roses, Kiss, Slipknot, Korn et d’autres figurent sur la liste de Pollstar des tournées mondiales les plus lucratives de 2021

LES PIERRES QUI ROULENT a eu la tournée la plus lucrative au monde cette année, selon Pollstar, la publication spécialisée consacrée à la couverture de l’industrie mondiale des concerts. le « Pas de filtre » trek a généré un total de 115,5 millions de dollars en seulement 12 concerts. Parmi les autres artistes dont les tournées ont atterri dans le top 100, citons GUNS N’ ROSES, EMBRASSER, NŒUD COULANT et MEGADETH / AGNEAU DE DIEU.

L’industrie du tourisme a été l’un des premiers secteurs touchés par la pandémie de coronavirus au début de 2020, et il pourrait être l’un des derniers à se redresser. L’un des problèmes a été l’impossibilité de faire entrer des artistes étrangers aux États-Unis en raison d’un long arriéré de demandes de visa dans les ambassades et consulats américains.

Reprendre la route après la fermeture de l’industrie du tourisme en raison de COVID s’est avéré particulièrement gratifiant pour quelqu’un comme GUNS N’ ROSES guitariste Sabrer, qui est connu pour passer la plupart de son temps à jouer en direct.

« ARMES À FEU vient de faire une tournée aux États-Unis, ce qui était très amusant », a-t-il déclaré à Radio Bob ! en octobre. « C’était génial parce que vous aviez toutes ces foules qui avaient très faim de concerts. Et donc c’était une tournée très énergique. En même temps, [we] avait également beaucoup de restrictions intenses. Nous n’avons eu aucun type d’invités d’aftershow – aucun invité du tout – et nous n’avons jamais quitté l’hôtel à peu près tout le temps. Et tout le monde devait vraiment garder le cap pour que personne ne tombe malade et ne doive reporter la tournée et tout ce genre de choses. Mais nous nous en sommes sortis indemnes. Donc c’était bien. »

Voici quelques-uns des artistes rock/métal qui ont fait Étoile du sondageLa liste des 100 meilleurs circuits mondiaux de fin d’année 2021 :

01. LES PIERRES QUI ROULENT (115,5 millions de dollars)



03. JOUR VERT, WEEZER, GARÇON RADIO-ACTIF (67,3 millions de dollars)



07. GUNS N’ ROSES (47,3 millions de dollars)



30. EMBRASSER (16,9 millions de dollars)



42. NŒUD COULANT » Knotfest Roadshow » (12,3 millions de dollars)



48. KORN (10,3 millions de dollars)



53. ZZ TOP (9,4 millions de dollars)



61. MEGADETH, AGNEAU DE DIEU (7,9 millions de dollars)



63. BRISÉ (7,5 millions de dollars)



64. LES CORBEILLES NOIRES (7,4 millions de dollars)



69. PRIMUS (7,0 millions de dollars)



76. ÉTRANGER (6 millions de dollars)



85. COMBATTANTS DE FOO (4,5 millions de dollars)

