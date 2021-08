Guns N’ Roses : lancement officiel d’un podcast vidéo axé sur les 50 premiers spectacles ; Plus de détails révélés

Marc Canter et Jason Porath, les auteurs du livre acclamé par la critique “Route imprudente”, ont annoncé le lancement du podcast vidéo “Les 50 premiers concerts: Guns N’ Roses et la fabrication de l’appétit pour la destruction”. L’épisode d’introduction ainsi que l’épisode 1 de la première saison sont désormais disponibles exclusivement sur Patreon.

Les “Reckless Road: Guns N’ Roses et la fabrication de l’appétit pour la destruction” Le livre, qui a été publié en 2008 et a remporté un IPPY pour le livre de l’année sur la culture pop, n’était que la pointe de l’iceberg d’une archive créée par Petit galop, photographe, historien de la musique et propriétaire du célèbre Canter’s Deli. Petit galop capturé les années de formation du groupe et l’apogée de la scène musicale de Sunset Strip. Petit galop, qui a une mémoire photographique, s’est rendu compte que ses souvenirs, l’histoire de cette époque à Los Angeles et la formation de ce groupe emblématique, mourront avec lui s’il ne les raconte pas. “Les 50 premiers concerts” projet est en gestation depuis des années.

“Marcarchives uniques en leur genre sur les premiers jours de GUNS N’ ROSES et les 50 premiers concerts du ‘Appétit’ gamme de GUNS N’ ROSES est sans précédent », dit Porath. “Marc vraiment capturé la foudre dans une bouteille et la puissance de ces images, lui et Jack Lue créés seront désormais amplifiés par les témoignages des personnes qui étaient là, offrant au public un véritable déroulement des événements au fil du temps. »

Le projet a été conçu comme un cadeau aux fans pour découvrir les histoires derrière les chansons les plus célèbres du groupe toujours insaisissable, en particulier les plus jeunes fans, dont beaucoup n’étaient même pas nés quand “Appétit” sortit de. C’est l’occasion pour eux de découvrir les histoires qui se cachent derrière la création de “Appetit pour la destruction”.

“Ce podcast vidéo est un documentaire multicouche raconté par les gens et les membres du groupe qui étaient là”, dit Petit galop. “Ceux qui ont été impliqués dans les portes tournantes incestueuses des bandes qui ont finalement conduit à la ‘Appetit pour la destruction’ s’aligner.”

En donnant la priorité aux fans, cette première saison de la série sera disponible en plusieurs niveaux sur Patréon avec l’intention de développer la communauté de l’émission à un niveau qui permettra la production des prochaines saisons. Tous les épisodes de la première saison ont été enregistrés en anglais avec des transcriptions disponibles en espagnol et en portugais. Les trois niveaux d’abonnement permettent différents niveaux d’accès, de l’audio uniquement au contenu visuel et audio exclusif qui comprend des interviews supplémentaires, des bonus vidéo et audio et des articles de marchandise. Tous les niveaux sont livrés en standard avec des flux RSS privés qui vous permettront d’écouter l’émission sur votre lecteur de podcast préféré (par ex. Podcast Apple, Agrafeuse, etc.)

L’épisode d’introduction plonge dans Petit galoples informations d’identification. Petit galopLe restaurant familial de Canter’s Deli, qu’il possède et exploite actuellement, est un monument de Los Angeles qui est un acteur vedette de l’histoire de la ville depuis des décennies. Petit galop a grandi avec Sabrer, et Canter’s Deli, ainsi que la salle Kibitz attenante, et sont devenus une deuxième maison pour le groupe, ainsi qu’un incontournable après le spectacle, une soirée de fin de soirée pour la foule de Sunset Strip. Petit galop savait depuis le début que Sabrer était spécial et a commencé à documenter ses spectacles, en enregistrant des souvenirs, des photos et des vidéos de toutes ses performances. Le premier épisode raconte l’histoire de Sabrerle premier groupe de, TIDUS SLOAN, à travers des photos, des vidéos et une interview de TIDUS SLOAN batteur et membre fondateur Adam Greenberg.

“En racontant cette histoire sous forme de podcast, “Les 50 premiers concerts” peut amener les auditeurs plus loin dans les histoires, les personnalités et les événements et explorer tous les aspects de cette histoire d’origine qui est souvent laissée sur le sol de la salle de montage d’un livre ou d’un documentaire », dit Porath. « ?

Épisodes de la saison 1 :

Introduction : Marc et Jason – Introduction à la série, l’histoire de Marc



Épisode 1 : Adam Greenberg – TIDUS SLOAN/ROADCREW



Épisode 2 : Laurie Jacobson – Histoire du Strip de 1900 à 1965



Épisode 3 : Domenic Priore – Histoire du Strip de 1965 à 1990



Épisode 4: Chris Weber – AXL, ROSE + HOLLYWOOD ROSE



Épisode 5 : Steve Darrow – Nouveau HOLLYWOOD ROSE



Épisode 6 : Nadir D’Priest – LONDRES



Épisode 7 : Récapitulatif de mi-saison : HOLLYWOOD ROSE à LA GUNS



Épisode 8: LA GUNS à Original GUNS N’ ROSES



Épisode 9 : Rob Gardner – LA GUNS / Original GUNS N’ ROSES



Épisode 10 : Marc Canter – Première programmation “Appetite” au Troubadour le 6.6.85



Épisode 11: Tour de l’enfer



Épisode 12: Steven Adler



Épisode 13 : Récapitulatif/finale de la saison 1, aperçu de la saison 2



Plus 2 – 14 épisodes bonus (pour des niveaux d’abonnés spécifiques)

Pour plus d’informations, visitez www.first50gigs.com.

Crédit photo: Jack Lue / “Les 50 premiers concerts: Guns N’ Roses et la fabrication de l’appétit pour la destruction”