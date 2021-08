Guns N’ Roses partage une nouvelle chanson “ABSUЯD”: Écoutez

in

Guns N’ Roses a partagé sa première nouvelle chanson depuis la sortie de son dernier album Chinese Democracy en 2008. Elle s’appelle “ABSUЯD”, et c’est une reprise d’une chanson inédite enregistrée pour les sessions de Chinese Democracy appelée “Silkworms”. Écoutez-le ci-dessous.

Les crédits notent que la chanson a été coproduite par Axl Rose et Caram Costanzo, qui ont précédemment coproduit ensemble Chinese Democracy. Il présente également l’ancien batteur de GnR Brain. Par ailleurs, on ne sait pas quels membres de Guns N’ Roses apparaissent sur le single. Axl Rose a tourné avec Slash et Duff McKagan au cours des dernières années, une réunion «classique» qui a commencé en 2016. Ils devraient continuer à tourner cette année.

Lisez la critique du dimanche de Pitchfork sur Appetite for Destruction de Guns N ‘Roses.