Guns N’ Roses : Podcast vidéo axé sur les 50 premiers spectacles à lancer en août

Marc Canter, qui a grandi avec les meilleurs amis GUNS N’ ROSES membres Sabrer et Axl Rose, lancera un podcast vidéo intitulé “Les 50 premiers concerts: Guns N’ Roses et la fabrication de l’appétit pour la destruction” sur Patréon le 19 août à 12 h HNE. Pour coïncider avec le lancement du podcast, une semaine “Les 50 premiers concerts” L’exposition de la galerie s’ouvrira à l’hôtel Rosevelt à Los Angeles, hébergée et créée par Montants mortels.

“Les 50 premiers concerts” avait deux objectifs en tête : retrouver l’une des plus grandes histoires d’origine de l’histoire du rock de LA – l’émergence et la percée de GUNS N’ ROSES et leur premier album — et donner aux fans l’accès à Petit galopest une archive unique en son genre.

Les créateurs du podcast ont déclaré: “Nous avons suffisamment de contenu pour vous divertir jusqu’à la fin de 2021. La première saison vous emmènera dès les premiers instants où Sabrer d’abord ramassé une guitare au lycée en 1981, à la nouvelle ‘Appétit’ alignement de GN’R lors de leur premier retour de “Tour de l’enfer” en juin 1985.

“Nous avons choisi Patréon comme plate-forme de distribution pour cette série car nous avons besoin du soutien des fans de ce projet pour raconter toute l’histoire sur cinq saisons. Nous avons démarré la saison 1, mais nous ne pouvons produire la saison 2 que lorsque nous avons atteint notre premier objectif de 5 000 abonnés. À 10 000 abonnés, nous produirons toute la série, nous avons donc besoin de votre aide pour y arriver et donner vie à toute cette histoire.

« Nous avons trois Patréon niveaux d’abonnés avec différents avantages. Ils sont:

“L’admission générale (GA) vous donne accès à des épisodes audio uniquement de ‘The First 50 Gigs’ deux fois par mois sur Patréon. Cela comprend les transcriptions des émissions en anglais, espagnol et portugais. L’AG est de 5 $ par mois.

“Les places réservées (RS) vous donnent accès à tous “Les 50 premiers concerts” contenu visuel, y compris des vidéos d’épisodes avec sous-titres espagnols et portugais, des publications d’épisodes avec des galeries de photos supplémentaires, des vidéos et des clips audio. Vous obtiendrez également deux épisodes bonus par mois pouvant inclure des interviews, des clips audio et des coulisses avec les créateurs de la série. RS est de 15 $ par mois.

“Front Row (FR) vous offre tout dans les niveaux précédents, et vous recevrez une marchandise tous les trois mois d’une valeur de 25 $ ou plus. Cela comprend des livres dédicacés, des imprimés, des t-shirts et d’autres objets de collection de “Les 50 premiers concerts” podcast, Canter’s Deli et « Route imprudente ». De plus, vous nous rejoindrez une fois par mois pour un appel de 60 à 90 minutes avec Marc Canter et Jason Porath pour leur demander quoi que ce soit sur le spectacle, allez encore plus loin dans GN’R histoire d’origine et obtenez un préavis sur le contenu et les produits à venir. Des invités spéciaux de l’émission peuvent également se joindre à ces sessions en direct. FR est de 25 $ par mois.

« Les niveaux de sièges réservés et de première rangée incluent des flux RSS privés qui vous permettront de diffuser l’émission sur votre lecteur de podcast préféré (par exemple, Pomme Podcast, Agrafeuse, etc.)”.

Les quatre premiers épisodes de la saison 1 sont les suivants :

Introduction de la série : Hôtes Marc et Jason vous présenter la série et discuter Marcle rôle de.

Épisode 1: Adam Greenberg, batteur pour TIDUS SLOAN/EQUIPE DE ROUTE parle de Sabrerdes premiers groupes.

Épisode 2: Auteur Laurie Jacobson nous ramène avec une histoire du Sunset Strip de 1900 à 1965

Épisode 3: Auteur Dominique Priore continue l’histoire du Sunset Strip de 1965 à 1990

Épisode 4: Chris Weber, membre fondateur de AXL, ROSE + ROSE D’HOLLYWOOD parle de ces groupes.

Les abonnés aux sièges réservés et au premier rang recevront 14 épisodes bonus comprenant des interviews au sol de la salle de montage, des séquences en coulisses de “Les 50 premiers concerts” et “Route imprudente” et plus.

Petit galop photographié tout le voyage du groupe sur le Sunset Strip, en commençant par Sabrerles groupes de garage de 1981 et se terminant lorsque le groupe sort “Appétit” et part pour leur première tournée internationale avec LE CULTE en 1987.

Jason Porath, qui était son bras droit dans la co-écriture Marcle livre “Route imprudente”, hébergera cette série et, en plus de fournir une perspective unique sur leurs 50 premiers concerts, partagera du contenu uniquement disponible via Marcd’immenses archives.

Quand adolescent et photographe amateur Marc Canter a entrepris de documenter son meilleur ami Saul Hudson‘s en tant que guitariste de rock en 1982, il n’a jamais imaginé qu’il documentait la genèse du prochain grand groupe de rock’n’roll. Son ami est devenu le guitariste légendaire Sabrer, et Petit galop s’est retrouvé témoin de la création de GUNS N’ ROSES devant et centre. Les coups francs contenus dans son GUNS N’ ROSES Biographie “Reckless Road: Guns N’ Roses et la fabrication de l’appétit pour la destruction”, pris alors que le groupe tournait en 1985-1987 et réalisait l’album légendaire “Appetit pour la destruction”, capturez leurs performances brutes et sanglantes ainsi que leurs moments intimes. Contenant des souvenirs de concert originaux, notamment des dépliants de spectacles, des talons de billets, des listes de décors, des coupures de presse et des paroles manuscrites, ainsi que des interviews approfondies des membres du groupe et de leurs proches, “Route imprudente” offre une perspective explicite à la première personne que les lecteurs ne trouveront nulle part ailleurs.

Publié à l’origine en Amérique en 2008, “Route imprudente” contient des entretiens avec Sabrer, Duff McKagan et Steven Adler, ainsi que des groupies, des producteurs ratés et d’anciens managers et camarades de groupe.

De retour en 2016, Petit galop a déclaré au Daily Mail que le GUNS N’ ROSES les retrouvailles se sont enfin mises en place grâce à McKagan négocier un accord de paix entre Sabrer et Axe – mais seulement après Sabrer a quitté sa femme de 13 ans, Perla Ferrar. Petit galop expliqué : “Duff a joué un grand rôle dans leur rapprochement. Il travaillait avec Axe encore et est un bon intermédiaire. Il n’y avait personne d’autre qui communiquait avec Sabrer et Axe. Lorsque Axe évacuait sur Sabrer, Duff a pu l’aider à voir les choses à travers Sabrerles yeux.”

McKagan avait contribué à amener les deux anciens membres du groupe, qui ne parlaient plus depuis 1996, à signer une série d’accords de licence musicale qui nécessitaient leurs deux signatures.

Pourtant, une chose faisait obstacle à une réunion à part entière : Perla, qui avait réussi Sabrercarrière solo et a été cadre dans ses différentes entreprises.

Petit galop a également affirmé que le groupe s’était séparé à l’origine parce que Sabrer et Duff a écrit une douzaine de nouvelles chansons vers 1995 et Axe a refusé de chanter sur tous sauf trois ou quatre d’entre eux – menant Sabrer poursuivre une aventure en solo.



Pour célébrer notre annonce de lancement, nous venons d’envoyer par e-mail notre dernière newsletter avec accès à un aperçu de notre premier épisode. Inscrivez-vous maintenant (lien ci-dessous) si vous voulez le voir, mais dépêchez-vous, il n’est en direct que 24 heures !https://t.co/HmoVh5Yrhy pic.twitter.com/r2Pc40EtJt – Marc Canter (@recklessroad) 30 juillet 2021

Mots clés:

armes à feu et roses

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).